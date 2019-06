Naisaiturien show siirtyy Kuortaneelle – suomalaiset hyökkäävät taas joukolla alle 13 sekunnin

Kuortaneen perinteiset yleisurheilun Juhannuskisat huipentuu tänään naisten 100 metrin aitajuoksukilpailuun. Päätöslajissa kilpailevat Dohan MM-rajan jo selvittäneet Nooralotta Neziri ja Annimari Korte ja MM-rajaa päättäväisesti jahtaava Reetta Hurske.

Suomalaisten kirittäjänä kirmaa Puolan Karolina Koleczek, joka on juossut tällä kaudella ajan 12,75. Neziri on Suomen tilastokärki ajalla 12,90, Korte on juossut ennätyksensä 12,93 ja Hurske 13,04. Dohan MM-raja on 12,98.

Keskiviikkona Jyväskylässä suomalaiskolmikko teki hurjat tulokset myötätuulen avittamana. Neziri juoksi ajan 12,82, Hurske 12,86 ja Korte 12,90. Tuuli puski juoksijoita 2,3 metriä sekunnissa, joten ajat eivät ole ennätyskelpoisia.

Kuortaneen kisoissa on myös tasokas keihäskilpailu, johon osallistuvat olympiavoittajat Thomas Röhler, Keshorn Walcott, Viron tuore 90 metrin ylittäjä Magnus Kirt sekä suomalaisista Oliver Helander ja Toni Kuusela.

Korkeushypyn tuore SE-nainen Ella Junnila, seiväshyppääjä Wilma Murto, kolmiloikkaaja Simo Lipsanen, pika-aituri Elmo Lakka ja Leo-Pekka Tähti ovat Kuortaneen kisojen muut suomalaiset tähtiurheilijat.

Keihäänheiton Euroopan mestari Antti Ruuskanen heittää Kuortaneen sijaan keihästä Saarijärven juhannuskisoissa sunnuntaina.