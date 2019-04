Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue voitti MM-kotikisojen kolmannessa ottelussa Sveitsin 6–2. Sisukas vastustaja kiusasi Suomea lähes kahden erän ajan, mutta Suomi ratkaisi pelin vahvalla hyökkäyspään maalineduspelaamisellaan.

Naisleijonien maalintekijöinä kunnostautuivat Susanna Tapani, Rosa Lindstedt, Linda Välimäki, Michelle Karvinen ja Minnamari Tuominen.

Suomen päävalmentaja Pasi Mustonen osasi odottaa Sveitsiltä kovaa puolustuspeliä ja Suomelta yllättävän vaikeaa peliesitystä. Suomi tuskaili lähes kahden erän ajan tehottomuuttaan, mutta kunnostautui Mustosen toivomista asioista maalineduspelaamisessa hyökkäyspäässä.

– Peli oli kaksijakoinen. Emme olleet aluksi ytimessä. Kolmas erä oli ihan allright, Mustonen kertoi.

Tapani ohjasi Suomen 1–1-tasoituksen Jenni Hiirikosken laukauksesta. Maali hyväksyttiin videotarkastuksen jälkeen.

Hetki myöhemmin Annina Rajahuhta taisteli lähietäisyydeltä kiekon maaliin, mutta videotarkastuksen jälkeen osuma hylättiin. Tuomari oli tilanteessa katkaissut jo pelin.

Rosa Lindstedt takasi silti taukojohdon, kun hän jatkoi ennen ensimmäistä erätaukoa Hiirikosken syötön maaliin ylivoimalla.

– Oli niin sanottu puolipeli. Ensimmäinen puolisko oli ohipeli. Emme olleet ytimessä ja puolustimme huonosti. Emme onnistuneet valmistautumisessa niin hyvin kuin olisi pitänyt, Mustonen myönsi.

Yhteentörmäys säikäytti

Toisessa erässä Sveitsin Alina Müller tasoitti, mutta erän lopussa Välimäki ja Karvinen käänsivät pelin. Ensin Välimäki ohjasi makuulta Lindstedtin laukauksen maaliin, ja hetken päästä Karvinen tyylitteli maalin edestä 4–2-maalin. Hiirikoski rohmusi Karvisen maaliin ottelun kolmannen syöttöpisteensä.

– Ykkösketju piti eilen palaveria ja tuli nyt esiin, Mustonen viittasi Karviseen (2+1), Tapaniin (1+1) ja Riikka Salliseen (0+2).

– He totesivat, että pitää pelata suoraviivaisemmin. Nyt he menivät maalille ja tekivät maskia. He ratkaisivat pelin, kun tekivät neljä maalia kuudesta, Mustonen jatkoi.

Kolmannessa erässä Tuominen niittasi johdon kolmeen maaliin ja Karvinen loppulukemat. Hiirikoski nappasi neljännen syöttönsä Karvisen maaliin.

Espoon areenan yleisö hiljeni erän alkupuolella, kun Suomen Sanni Hakala törmäsi itseään päätä pidemmän Sveitsin Kaleigh Quennecin kanssa. Kumpikin talutettiin vaihtoaitioon sen jälkeen, kun he olivat maanneet pitkään jäällä.

– Pahalle tuntui katsoa. Päät osuivat vastakkain. Ei varmaan pelaa huomenna, Mustonen ruoti Hakalan tilannetta.

Suomi kasvatti pistesaldonsa kuuteen ja nousi A-lohkon toiseksi. Kanada voi nousta tasapisteisiin, kun se kohtaa myöhäisottelussa Venäjän. Naisleijonat päättää alkulohkon huomenna ottelulla Kanadaa vastaan.