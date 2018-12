Naisleijonat sai kaivatun "paskamaalin" ja ylivoimamaalin

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen sai torstaina Tampereella pelatusta maaottelusta haluamiaan asioita.

– Paskamaaleja halutaan tehdä. Nyt myös ylivoimapeli tuotti maalin ja oli lähellä tuottaa enemmänkin. Ylivoimamaali ja paskamaali, niillä yleensä voittaa, Mustonen summasi.

Suomi kukisti Hakametsässä Ruotsin 2–0 (1–0, 1–0, 0–0) ja pyyhki tiistain Japani-tappion mielestään.

Maalinteko etenkin kovissa kansainvälisissä otteluissa on ollut Suomen naisten maajoukkueen ongelma.

– Maalintekotaito suhteessa maalivahtipeliin on kansainvälisissä peleissä eri planeetalta, Mustonen latasi.

– Tämä oli paras pelimme tänä vuonna. Peli oli stabiili kaikki kolme erää. Käänsimme peliä hyvin, löimme painetta ja liikuimme hyvin.

Loukkaantumiset huolestuttavat

MM-kilpailut pelataan huhtikuussa Espoossa, ja jokainen kauden maaottelutapahtumissa esiintyvistä pelaajista tavoittelee paikkaa kisajoukkueesta.

Tällä viikolla Naisleijonat terävöittää kynsiään Hämeenlinnassa, Tampereella ja Vierumäellä pelattavassa turnauksessa, jossa mukana on parin kentällisen verran varmaa MM-kisapelaajistoa.

– Kärkipelaajia on ollut remontissa koko syksyn. Susanna Tapani on edelleen, ja Michelle Karvisella on ollut vaivoja, Mustonen avasi.

Karvinen nimettiin joulukuun turnaukseen vasta muiden pelaajien julkaisun jälkeen. Tapani seurasi Tampereen-ottelua katsomosta.

– Nyt mukana ei ole viisi Pohjois-Amerikassa pelaavaa. Tämä on tärkeä turnaus, jossa erotellaan jyviä akanoista, Mustonen kertoi.

Näyttöpaikkoja aukeaa myös kokemattomammille, mutta kovin suurta pelaajalaaria Mustosella ei ole mistä valita. MM-pelaajat valikoituvat noin 30 kiekkoilijan joukosta.

5 000 kiekon projekti

Päävalmentajan kaipaamaa röyhkeyttä Suomelta löytyi torstaina sopivasti, kun kaksi ensimmäistä maalia syntyi lähietäisyydeltä.

Vilma Tanskanen niittasi kiekon verkkoon avauserässä, kun hän ja Jenniina Nylund menivät Ruotsin maalille taistelemaan irtokiekoista.

Toisessa erässä Ronja Savolainen laukoi Ruotsin maalivahti Sara Grahnin sivulleen torjuman kiekon verkkoon ja tuplasi Suomen johdon ylivoimalla.

Meeri Räisänen torjui 11 kertaa, ja Ruotsin Grahnille kirjattiin 31 torjuntaa.

– Tällaisia otteluita on joskus onnistuttu häviämään jatkoajalla, kun emme ole tehneet paikoista maaleja, Mustonen sanoi.

Mustosen mukaan ennen olympialaisia Suomi laittoi kuntoon puolustuspeliään. Hyökkäyksen terävöittäminen on pidempi prosessi, jonka lopputulos näkyy tulevaisuudessa.

– Maalinteon suhteen meillä on viiden vuoden projekti: 5 000 kiekkoa, joka kesä, joka pelaaja. Jos sen tekee ja aloittaa 13-, 14- tai 15-vuotiaana niin kyllä oppii ampumaan, Mustonen ruoti.

Keskipäivällä alkanut ilmaisottelu keräsi Hakametsän jäähalliin 2 421 katsojaa.