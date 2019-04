Naisleijonien Nieminen teki kovan ratkaisun

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen hyökkääjä Petra Niemisen piti viimeistellä ylioppilaskirjoitukset tänä keväänä, mutta menestys Ruotsin naisten liigassa puhalsi valkolakin tavoittelemisen tuonnemmaksi.

– Minun olisi pitänyt jättää väliin neljäs ja viides finaali. En voinut tehdä sitä. Ei tuollaisiin peleihin enää välttämättä pääse, tamperelaislähtöinen Nieminen perusteli kovaa ratkaisua.

Niemisen Luulaja voitti lopulta mestaruuden. Päätös ylioppilaskirjoitusten lykkäämisestä tietää tuplasti töitä tulevaan, koska Nieminen joutuu kirjoittamaan ensi syksynä kaiken uudestaan.

– Tämä kevät olisi ollut kolmas kerta kirjoituksissa. Nyt se meni, Suomessa pelatessaan Kuortaneen urheilulukiota käynyt Nieminen tuumi.

Miesten puolella on nykyään tavallista, joskin valitettavaa, että pelaajalupaukset sysäävät koulun syrjään NHL-unelman tieltä. Patrik Laineen, Sebastian Ahon ja muutamien muiden tapauksessa riski kannattaa.

Naiskiekkoilijoiden tilanne on vaikeampi. Lajilla ei rikastu taloudellisesti, ja eläminen on niukkaa. Pelaaja on usein itse maksajana.

Työsuhdeautolla MM-leirille

Nieminen on tyytyväinen sopimukseensa, joka pitää hyökkääjän Luulajassa ensi kaudenkin. Pelaamisesta saadun korvauksen lisäksi taloutta pönkittää opetus- ja kulttuuriministeriön urheilija-apuraha.

Nieminen ei paljasta summia, joita Ruotsissa maksetaan, mutta myöntää olojen olevan Suomea paremmat. MM-leirille hän porhalsi Luulajan tarjoamalla työsuhdeautolla. Suomessa vastaavista nauttivat lähinnä miesten liigapelaajat.

– Olen nyt pelaajana tilanteessa, että voin keskittyä jääkiekkoon tulevat vuodet.

Nieminen muodosti Luulajan suomalaisrintaman Jenni Hiirikosken, Noora Tuluksen, Michelle Karvisen ja Ronja Savolaisen kanssa. Kukin kuuluu Suomen joukkueeseen MM-kotikisoissa.

– Kausi oli opettavainen ja kehittävä. Sain uutta ajatusmaailmaa jääkiekkoon, Nieminen kertoi MM-kisojen välipäivänä.