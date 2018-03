Naisten jalkapalloliiga käyntiin lumesta ja jäästä huolimatta – "Kaikki haluavat jo pelaamaan"

Suomen maaliskuinen sää ei tuo mieleen kesään kuuluvaa kuningaslajia, mutta jalkapallon pääsarjailu joka tapauksessa alkaa lumesta, jäästä ja säästä huolimatta tänä viikonloppuna. Naisten liigan neljä avauspeliä otellaan lauantaina halleissa, totta kai.

– Eihän se kiva ole hallissa pelata, PK-35 Vantaan hyökkääjätähti Kaisa Collin myöntää.

– Mutta silti, kaikki haluavat jo pelaamaan, liigan viime kauden maalikuningatar kuitenkin täydentää.

HJK:n Katarina Naumanenkin toteaa, että ei pelipaikalla lopulta ole niin merkitystä. Mutta se, että kausi alkaa ahtaissa sisätiloissa, ei ole kovin optimaalista.

– Itse kyllä pelaan jopa ennemmin sisällä kuin tuolla ulkona kylmässä. Harmillista on kuitenkin se, että kun mennään halliin ja ei ole katsomoa, niin se ei houkuttele ihmisiä katsomaan, Naumanen miettii.

Naisten liigaa on aloiteltu jo muutaman vuoden ajan maaliskuussa tai aivan huhtikuun alussa, siis ennen miesten liigaa. Palloliiton kilpailupäällikkö Peter Lundströmin mukaan logiikka talvialoitusten takana on selkeä.

– Seurat haluavat pelata liigaa viikonloppuisin. Ja nämä ovat ne käytettävissä olevat viikonloput, Lundström sanoo.

Pelirytmin tiivistäminen arkipelien suuntaan ei oikein käy.

– Pelaajilta on tullut se toive, ettei viikkopelejä olisi. Se aiheuttaa arkeen liian suuren ongelman: miten peleihin pystyy keskittymään, valmistautumaan ja ylipäätään pääsemään. Oma mielipiteeni on, että pelataan vaan tiiviimmin, mutta tämä on amatööriliiga ja se ei vain ole mahdollista, pelaajayhdistyksessä myös mukana oleva Naumanen kertoo.

Honka puolustaa titteliä, PK-35 hamuaa sitä takaisin

Kauteen ponkaistaan mielenkiintoisista asetelmista. Viime syksynä dramaattisella viimeisen kierroksen viime hetken maalilla mestaruuden voittanut Honka sekä hopealle kolmen mestaruuden jälkeen pudonnut PK-35 Vantaa ovat suosikit, mutta haastetta tulee muun muassa entisestään vahvistuneelta HJK:lta.

– Se oli sopiva herätys. Nyt nälkää taas riittää, Collin kuvaa PK:n lähtökohtia pokaalittoman kauden jälkeen.

– Mestaruus tuli määrätietoisella työllä. Nyt jatketaan sitä samaa, titteliä puolustavan Hongan Paula Myllyoja puolestaan tiivistää.