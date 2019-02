Naisten maajoukkue suuntaa Kyprokselle – sitä ennen arvontajännitys

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue hioo peliään kohti syksyllä alkavia EM-karsintoja, kun se pelaa neljä peliä Kyproksen turnauksessa helmi-maaliskuun vaihteessa. Vastaan tulevat ainakin Etelä-Afrikka, Tshekki ja Pohjois-Korea.

– Hyvä, että on kolme täysin erilaista vastustajaa. Näiden pelien myötä pääsemme työstämään sitä, mitä on työstettävä, kertoi päävalmentaja Anna Signeul julkistaessaan joukkueensa Kyprokselle.

Saarelle lähtöä edeltää EM-karsintalohkojen arvonta, joka on Sveitsissä ensi torstaina. Suomi on arvonnan kakkoskorissa, ja toiveissa on ainakin yhden vaikean vastuksen välttäminen.

– Ykköskorista olisi tietysti hyvä välttää kärkijoukkueet kuten Ranska, Saksa ja Hollanti, mutta varsinkaan Espanjaa emme halua. Kaikki muu käy, Signeul myhäili muistaen viimevuotiset tappiot Espanjalle MM-karsinnassa.