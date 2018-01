Naisten salibandymaajoukkue jatkaa Kurrosen komennossa – "Työ on vielä kesken"

Lasse Kurronen jatkaa Suomen naisten salibandymaajoukkueen päävalmentajana vuoden 2019 loppuun saakka. Hän on luotsannut maajoukkuetta 2+2-vuotisella sopimuksella.

– Omalta kohdaltani olin päättänyt jo ennen MM-kisoja puntaroida tilannetta turnauksen jälkeen lopputuloksesta riippumatta. Hopean myötä nälkää toki jäi. Kun tulosta on sulatellut, niin minulle on tullut voimakas tunne, että työ on vielä kesken, Kurronen pohdiskeli tiedotteessa.

Tilannekatsauksen jälkeen liitto ja Kurronen päättivät käyttää sopimuksessa olleen kahden vuoden jatkon.

– Kurrosen johtamana naisten maajoukkueen toiminta on kehittynyt positiiviseen suuntaan, ja hän on oikea henkilö jatkamaan tehtävässä myös seuraavat kaksi vuotta, Salibandyliiton huippu-urheilujohtaja Jarkko Rantala tuumi.