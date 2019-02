"Ne muut ovat laulaneet kuin satakielet, mutta Tiina ei ole tehnyt mitään" – Näin kauniisti Matti Nykänen puhui ensimmäisestä vaimostaan

55-vuotiaana kuollut Matti Nykänen ehti elämänsä aikana kuusi kertaa naimisiin viiden eri naisen kanssa.

Viimeisen kerran, heinäkuussa 2014, hän avioitui joutsenolaisen Pia Talonpojan kanssa. Pari ehti siis olla naimisissa alle viisi vuotta.

Matti Nykänen löysi onnensa Joutsanosta. Hän ehti olla naimisissa Pian (o.s. Talonpoika) kanssa alle viisi vuotta. Tässä pari poseeraa linnan juhlissa vuonna 2015. Kuva: Heikki Saukkomaa

Ensimmäisen avioliittonsa Matti Nykänen solmi vuonna 1986 Tiina Hassisen kanssa, mutta pari päätyi eroamaan kaksi vuotta myöhemmin. Liitosta syntyi vuonna 1987 Sami-poika.

Nykänen muisteli Hassista lämmöllä vuonna 2013 Keskisuomalaiselle antamassaan syntymäpäivähaastattelussa.

– Tiedätkö mikä tässä naisessa on kaikkein ihaninta. Plus se, että hän on ihana ihminen muutenkin, Nykänen herkistyi saatuaan eteensä lähes 27 vuoden takaisen hääkuvan.

– Tiina ei ole antanut yhtään lehtijuttua minnekään avioliittomme jälkeen. Hän ei ole tehnyt minulle mitään sellaista pahaa. Ne muut ovat laulaneet kuin satakielet, mutta Tiina ei ole tehnyt mitään, hän kertoi.

Matti vaimonsa Tiinan kanssa itävaltalaismaisemissa mäkihypyn maailmanmestaruuskisojen alla Oberstdorfissa helmikuussa 1987. Kuva: Martti Kainulainen

Vuonna 1989 Nykänen vei vihille Pia Hynnisen (nyk. Mäntykangas), joka on myöhemmin muun muassa toiminut kiinteistönvälittäjänä Jyväskylässä. Liitosta syntyi tytär, Eveliina. Liitto päättyi eroon vuonna 1991.

– Meillä on tänä päivänäkin hyvät välit Pian kanssa. Meillä ei ole mitään riitaa mistään. Voin soittaa hänelle milloin vain, Nykänen sanoi 50-vuotishaastattelussaan ja pohdiskeli myös, että tyttärellä on ollut vaikeaa kun isä on aika kuuluisa, ja tehnyt vaikka mitä siellä sun täällä.

– Välit ovat hyvät osittain siksi, että Eveliina on mahtava likka. Hän on osannut ottaa asiat ihan oikein, Nykänen kehui tytärtään.

Matti ja Piia helmikuussa 1990. Kuva: Martti Kainulainen

Vuosina 1996–1998 Nykänen oli naimisissa Sari Paanalan kanssa. Paanala asui tuolloin Uuraisilla, ja siellä myös Nykänen viihtyi – jopa niin hyvin, että hän haki ja pääsi Uuraisten kunnanvaltuustoon. Nykänen valittiin valtuustoon perussuomalaisten listalta.

Nykänen vaihtoi sukunimensäkin Paanalaksi, mutta pysyväksi ei jäänyt onni eikä nimi. Myöhemmin Nykänen arvioi, että liitossa Paanalan kanssa oli kyse enemmänkin bisneksestä kuin avioliitosta. Uuraisilla Nykänen opetteli politiikan lisäksi ravintola Hymyhuulten isännöimistä.

Matti ja Sari vuonna 1997. Kuva: Martti Kainulainen

Sitten elämään astui makkarasuvun perijätär Mervi Tapola. Pariskunnan riitoja käsiteltiin paljon julkisuudessa vuosien ajan. Tapola ja Nykänen tutustuivat toisiinsa heinäkuussa 1999 ja menivät naimisiin ensimmäisen kerran vuonna 2001. He erosivat vuonna 2003, mutta avioituivat uudelleen 2004. Lopullinen ero tuli vuonna 2010.

Tapolaa puukottanut Nykänen tuomittiin vuonna 2011 törkeästä pahoinpitelystä vankeuteen vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi.

Matti ja Mervi olivat seurattu parivaljakko. Kuva: Veli-Matti Parkkinen

Naimisiin pari ei mennyt, mutta seurustelu ja kihlaus Susanna Ruotsalaisen kanssa saivat paljon julkisuutta vuosina 2010–2013. Tv-ohjelma Diilistä tunnetuksi tullut Ruotsalainen hoiti Nykäsen kanssa ollessaan myös miehen uraan liittyviä asioita. Kihlauksen purkautumisen jälkeen hän ryhtyi opiskelemaan Jyväskylän yliopistossa urheilujohtamista maisteriohjelmassa.

Kihlaus Susanna Ruotsalaisen kanssa sai paljon julkisuutta. Kuva vuodelta 2011. Kuva: Tiina Mutila