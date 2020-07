Neljä F1-kisaa peruttiin ja kolme lisättiin kalenteriin

Formula ykkösten MM-sarjan Brasilian, Yhdysvaltain, Meksikon ja Kanadan kisat jäävät tältä kaudelta väliin maissa vallitsevan koronavirustilanteen takia.

Sen sijaan F1 lisää peruttujen kisojen tilalle kolme kilpailua Eurooppaan. Kisapaikkoina ovat Saksan Nürburgring, Italian Imola ja Portugalin Portimao.

Nürburgringin kilpailu on 11. lokakuuta, Portimaon 25. lokakuuta ja Imolan 1. marraskuuta. Imola on normaalia tiiviimpi F1-tapahtuma, sillä se on kaksipäiväinen.

F1-kalenterissa on tällä hetkellä 13 vahvistettua kilpailua. Kauden odotetaan päättyvän Bahrainin ja Abu Dhabin kisoihin joulukuussa.

Perutuista ja lisätyistä kisoista kertoi BBC, ja myöhemmin perjantaina F1-sarja vahvisti päätökset kotisivuillaan.