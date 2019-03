Neljän Vuoren Hiihto on nyt Jyväskylä Ski Marathon ja osa Euroloppet-sarjaa – mukana muun muassa Harri Kirvesniemi

Jyväskylässä hiihdetään tämän viikon lauantaina suosittu Jyväskylä Ski Marathon. Tai oikeammin Jyväskylä Ski Marathon -nimellä kilpaillaan ensimmäistä kertaa; aiemmin kyseinen tapahtuma totteli nimeä Neljän Vuoren Hiihto.



Tänä vuonna Jyväskylä Ski Marathon on myös osa Euroloppet Champion Race -kiertuetta. Euroloppet-sarjaan kuuluvia kisoja hiihdetään ympäri Eurooppaa talven aikana yhteensä 18. Suomessa järjestettävistä tapahtumista Euroloppet-sarjaan Jyväskylä Ski Marathonin lisäksi kuuluu 16. maaliskuuta kisattava Vuokatti Hiihto.



– Nimenvaihdokselle on kaksi pääsyytä. Ensinnäkin Neljän Vuoren Hiihto -nimestä ei oikein tullut selville, että missä tapahtuma järjestetään. Toisekseen valittiin englanninkielinen nimi kansainvälisyyden vuoksi, tapahtumajohtaja ja järjestävän hiihtoseuran eli Ski Jyväskylän puheenjohtaja Erkki Nurmi kertoo.



Varmistus siirtymisestä entistä kansainvälisemmäksi tapahtumaksi saatiin viime keväänä. Lisäksi Jyväskylä Ski Marathon kuuluu kotimaiseen kestävyyslajien klassikkokilpailuun eli Kalevan Kierrokseen.



– Meitä oli houkuteltu jo aiemmin mukaan Euroloppet-kiertueeseen. Ennen viime talven Neljän Vuoren Hiihtoa lähetettiin hakemus Euroloppet-järjestölle Saksaan ja sieltä varmistus tuli toukokuussa. Viime keväästä lähtien ollaan ensi viikonlopun kisaa valmisteltu sellaisella kuuden hengen ydinporukalla, Nurmi kertoo.



Itse tapahtuman aikana Jyväskylä Ski Marathonin parissa työskentelee noin 200 vapaaehtoista.

Mukana myös olympiamitalisteja

Jyväskylä Ski Marathonissa matkavaihtoehdot ovat 50 kilometriä ja 30 kilometriä. Kummallakin matkavaihtoehdolla löytyy sarja molemmille hiihtotyyleille. 50 kilometrin lähtöpaikkana toimii Vaajakosken urheilukenttä, 30 kilometriä starttaa Huhtasuon liikuntapuistosta. Molempien matkojen maalina toimii kylpylähotelli Peurunka.



Tunnetuista ex-huipuista mukaan on jo ilmoittautunut ainakin Harri Kirvesniemi. Nurmi kertoo, että todennäköisesti kisaan on saapumassa esimerkiksi yhdistetyn moninkertainen olympia- ja MM-mitalisti Hannu Manninen.



Vaikka kovimmat luut varmasti menevät todella rivakkaa, ovat Jyväskylä Ski Marathonin kaltaiset massahiihdot kaikille kuntoilijoillekin avoimia ja sopivia tapahtumia. Tapahtumajohtaja Nurmi ei lähde arvioimaan, aiheuttaako siirtymä kohti kansainvälistymistä vielä tällä kertaa suurta kasvua osallistujamäärässä.



– Viime vuonna Neljän Vuoren Hiihdossa oli mukana yli 1000 hiihtäjää. Uskon, että siihen määrään ainakin päästään. Nykyään trendi on se, että monet ilmoittautuvat melko viime tipassa, kun katsovat sään ensin, Nurmi pohtii.



Mikäli hiihtokärpänen puraisee, on Jyväskylä Ski Marathonille siis mahdollista vielä ilmoittautua. Ilmoittautuminen Jyväskylä Ski Marathonin nettisivujen kautta on auki torstai-iltaan asti. Myös ilmoittautuminen paikan päällä kisakansliassa perjantaina 8. maaliskuuta onnistuu. Kisakanslia sijaitsee tänä vuonna Kauppakeskus Sepässä. Sen sijaan lauantaina eli itse tapahtumapäivänä ilmoittautuminen ei enää onnistu.



– Hiihtäjät tykkää tietenkin myös, kun on kannustusjoukkoja paikalla. Helposti autolla reitin varteen pääsee esimerkiksi molemmille lähtöpaikoille, Peurungan maalialueelle tai Halssilan Hiihtomaahan, jossa sijaitsee myös 50 kilometriä hiihtäville kirimaali, Nurmi vinkkaa.