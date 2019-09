Neljäs kierros oli Korhosen heikoin Euroopan-kiertueen kilpailussa Englannissa – Pulkkanen paransi asemiaan

Mikko Korhonen ja Tapio Pulkkanen ovat kaukana kärjestä golfin miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa Englannissa, kun suomalaiskaksikko on pelannut loppuun neljännen kierroksen. Korhonen käytti neljänteen kierrokseen 75 lyöntiä, ja kierros oli hänen viikonlopun heikoin.

– Aika hankalaa oli tänään. Vähän oli vesisadetta siinä alussa ja vielä ihan lopussa. Missailin vääriin paikkoihin enkä saanut yhtään tärkeää puttia sisään. Hyviä lyöntejä periaatteessa, mutta marginaalit ovat täällä tosi pienet, Korhonen kertoi tiedotteessa.

Maailmanlistan paras suomalainen Korhonen lähti päätöskierrokselle jaetulta 23. sijalta, mutta on putoamassa yli kymmenen sijaa alemmas. Hänen yhteistuloksensa on 286 lyöntiä, joka on kaksi alle parin.

– Takaysi oli ihan hyvää peliä, hyökkäys oli päällä, mutta tulosta ei oikein syntynyt. Kolme hyvää päivää taas, ei kai tässä auta kuin kärsivällisesti odottaa sitä neljättä, Korhonen jatkoi.

Pulkkanen käytti neljänteen kierrokseen 70 lyöntiä, mikä oli hänen toiseksi paras kierrostuloksensa. Yhteistuloksen viisi alle par lyönyt Pulkkanen oli lauantain jälkeen jaetulla 32. sijalla, mutta sunnuntain tuloksen myötä sijoitus parantunee muutaman pykälän.

Kilpailun kärjen osalta päätöskierros on vielä kesken.