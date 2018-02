Neuville lähellä Ruotsin MM-rallin voittoa

Hyundain Thierry Neuville on lähellä Ruotsin MM-rallin voittoa. Belgialainen johtaa kilpailua lauantain ajopäivän jälkeen 22,7 sekunnilla ennen Citroen-kuski Craig Breenia. Sunnuntaina ohjelmassa on enää kolme erikoiskoetta ja reilut 50 ajokilometriä.

Viime vuonna Neuville töppäsi kisansa lauantai-illan lyhyellä Karlstadin yleisöerikoiskokeella. Tällä kertaa belgialainen selvitti raviradan kieputukset.

– Nyt ollaan johdossa myös lauantain jälkeen ja se on hienoa. Aamulla meidän johto oli vain muutaman sekunnin, mutta nyt yli 20 sekuntia. Voin olla suoritukseeni tyytyväinen, Neuville summasi päivän päätteeksi.

– Johtoaseman pitäisi kyllä riittää huomenna. Täällä on kuitenkin helppo tehdä virhe ja juuttua lumipenkkaan. Meidän on oltava varovaisia.

Suomalaisten kilpailu Ruotsin lumilla on tänä vuonna ollut vaisu. Parhaana suomalaisena ajaa Toyotan Esapekka Lappi, joka on kilpailussa kuudentena.

– Tämä oli minulle ihan hyvä päivä ja aika tasaista suorittamista. Melkein joka pätkällä pääsin viiden joukkoon ja olen siitä ihan tyytyväinen, Lappi totesi.

– Ei mitään mahtisuorituksia, mutta monesti olin nopein Toyota. Kun peräkkäin lähdettiin, niin siihen voi vähän verrata vauhtia. En tiedä, miten paljon tie putsautui kärkikuskeille, jotka tulivat perässä. En mitenkään pystynyt heidän vauhtiin vastaamaan.

Östberg tähtäimessä

Sunnuntaina Lappi jahtaa yhdeksän sekunnin päässä viidentenä olevaa Citroen-kuski Mads Östbergiä.

– Kyllä lähden jahtaamaan häntä ja koitin sitä jo koko iltapäivän. Se on vaan niin, että hänkin on ajanut kovaa. Vähän huono homma, että hän on ajanut sen huomisen pitkän pätkän, mutta minä en, Lappi mietiskeli.

Jari-Matti Latvala kärsi perjantaina lähtöpaikastaan ja lauantaina tuurilainen tuskaili auton säätöjen kanssa. Latvala on tuloksissa seitsemäntenä ja eroa kärkeen on kertynyt yli kaksi minuuttia. Fordin Teemu Suninen ajaa kahdeksantena.

WRC2-luokassa Skodalla ajava Janne Tuohino on viidentenä. Hyundain Jari Huttunen piipahti lauantaina lumipenkassa ja tipahti kuudenneksi.