Neuvillen komennossa tauolle – Hyundai karkaamassa Toyotalta valmistajien MM-taistelussa

Belgian Thierry Neuville johtaa Katalonian rallia, kun kärkiautot siirtyivät lauantain huoltotauolle. Neuville on ajanut tänään jo kaksi pohja-aikaa, kun erikoiskokeita on takana kolme. Hyundain kannalta tilanne on muutenkin herkullinen, kun Neuville, Sebastien Loeb ja Dani Sordo pitävät kolmoisjohtoa.

Hyundai on karkaamassa valmistajien välisessä MM-taistelussa, kun Toyota ei pysy mukana vauhdissa. Toyotan ykköskuljettaja Ott Tänak on matkalla kuljettajien maailmanmestaruuteen jo ennen kauden päättävää Australian rallia. Virolainen varmistelee mestaruutta maltillisella ajamisella ja on neljäntenä.

Muuten Toyotan meno ei ole ollut hääppöistä Espanjan teillä. Kolmantena ollut Kris Meeke täräytti pöpelikköön lauantain toisella erikoiskokeella, ja Jari-Matti Latvala on valitellut, ettei voi luottaa ajokalustoonsa. Lauantain toisella erikoiskokeella hän oli jo toiseksi nopein, mutta kolmannella vauhti jälleen katosi.

– Epäröin vähän ja vaihdoin liikaa vaihteita. Menetin siinä aikaa. Takaraivossa on se, että yksi auto on ulkona, ja varaa virheisiin ei ole. Täytyy säilyttää rytmi ja keskittyä omaan ajamiseen, Latvala tuumi.

Latvala oli 24,4 kilometrin erikoiskokeen viidenneksi nopein ennen Fordin Teemu Sunista.

– Tuntui ihan hyvältä. Ajamisessa oli nyt parempi rytmi kuin aiemmin, ja olen iloinen autosta. Jäin kolme sekuntia kuusinkertaisesta maailmanmestarista eli ei huonosti, Suninen viittasi Ogieriin.

Huoltotauon jälkeen keula-auto starttaa kilpailun kymmenennelle erikoiskokeelle kello 15.01 Suomen aikaa.