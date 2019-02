New England Patriots voitti jälleen Super Bowlin, Brady teki historiaa

New England Patriots on voittanut Los Angeles Ramsin amerikkalaisen jalkapallon NFL:n loppuottelussa Super Bowlissa 13–3. Mestaruus on Patriotsille kuudes, mikä sivuaa Pittsburgh Steelersin ennätystä.

Patriotsin 41-vuotiaasta pelinrakentajasta Tom Bradysta tuli ensimmäinen pelaaja, joka on voittanut kuusi Super Bowl -mestaruutta. Aiemmin hän jakoi ennätyksen Charles Haleyn kanssa.

Brady on ollut voittamassa kaikkia Patriotsin mestaruuksia, joista ensimmäinen tuli vuonna 2002. Monien asiantuntijoiden mielestä hän on kaikkien aikojen paras pelinrakentaja. Brady on sanonut aikovansa jatkaa uraansa 45-vuotiaaksi asti.

Patriots on ollut NFL:n 2000-luvun hallitseva joukkue ja seura, jota useat lajin fanit rakastavat vihata. Ensimmäisen mestaruutensa jälkeen Massachusettsin ylpeys voitti Super Bowlin myös 2004, 2005, 2015 ja 2017.

Atlantassa pelattu loppuottelu oli puolustusvoittoinen ja siinä tehtiin vähiten pisteitä koko Super Bowlin yli 50-vuotisessa historiassa. Aiempi ennätys oli vuodelta 1973, jolloin Miami Dolphins kruunasi tappiottoman kautensa voittamalla Washington Redskinsin 14–7.

Bradyn ottelun ensimmäinen syöttö saatiin katkaistua, eikä ensimmäinen puolisko muutenkaan ollut mitään hyökkäyspään säkenöintiä. Puoliajalla tilanne oli Patriotsin hyväksi 3–0 Stephen Gostkowskin potkumaalin turvin. Maroon 5 -yhtyeen tähdittämän puoliaikashow'n jälkeen Rams tuli tasoihin kolmannella neljänneksellä Greg Zuerleinin potkumaalilla.

Michel ratkaisi

Ottelun ainoan touchdownin teki Patriotsin Sonny Michel viimeisellä neljänneksellä. Bradyn onnistunut syöttö Rob Gronkowskille toi Patriotsin hyökkäyksen aivan maalialueen läheisyyteen, ja Michel sai seuraavalla yrityksellä rynnittyä pallon maalialueelle.

Siihen ottelu käytännössä ratkesikin. Los Angelesin viimeinen kunnon yritys katkesi siihen, kun Patriotsin Stephon Gilmore nappasi Ramsin 24-vuotiaan pelirakentajan Jared Goffin hätäisen syötön ilmasta. Seuraavassa hyökkäyksessä Gostkowski laittoi potkumaalillaan viimeisen naulan Los Angelesin arkkuun.

Super Bowlin parhaaksi pelaajaksi valittiin Patriotsin laitahyökkääjä Julian Edelman, joka kuljetti palloa 141 jaardia ja otti monia tärkeitä koppeja ratkaisevilla hetkillä.

Patriotsin valmentajasta Bill Belichickista tuli 66-vuotiaana vanhin Super Bowlin voittanut luotsi. Hän on kaksi kertaa vanhempi kuin Ramsin päävalmentaja Sean McVay, 33, jolla oli mahdollisuus tulla historian nuorimmaksi Super Bowlin voittaneeksi päävalmentajaksi.

Tämän vuoden finaali oli uusinta vuodelta 2002, jolloin New England voitti ensimmäisen Super Bowlinsa. Tuolloin Rams pelasi vielä St. Louisissa.