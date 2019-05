New Jersey Devils tietää: Kakko on valmiimpi kuin Hughes, ainakin yhdellä osa-alueella

NHL-jääkiekkoliigan uusien pelaajien varaustilaisuus eli NHL-drafti on enää reilun kolmen viikon päässä, ja arvuuttelu ykkösvarauksesta käy kuumana. Ehdokkaita on kaksi: Jack Hughes, NHL:n kykyjenetsintäosaston kärkimies pohjoisamerikkalaisista, sekä Kaapo Kakko, eurooppalaisista lupauksista kärkeen rankattu.

Kaksikosta haluamansa saa ensimmäisenä varaava New Jersey Devils, ja Hughes ja Kakko ovat Devilsinkin tarkassa seurannassa tällä viikolla Buffalossa NHL:n testileirillä eli Scouting Combinessa. Kumpaakin nuorukaista on hehkutettu maasta taivaisiin, ja Devils tuskin voi "väärää" valintaa tehdäkään, mutta jotain eroa suurlupauksilla kuitenkin on Devils-johdon mukaan.

– Toinen on jo fyysisesti aikuinen (Kakko), ja toinen ei (Hughes). Mielestäni kuitenkin molemmilla taito, luistelukyky ja kiekkovaistot ovat ehdottomasti sellaiset, että he voivat pelata NHL:ssä ensi kaudella, New Jerseyn apulais-GM Tom Fitzgerald kommentoi NHL:n sivustolla.

Kakkoa odoteltiin leirille tiistaina, sillä hän halusi mukaan Leijonien MM-kultajuhlaan Helsinkiin maanantaina. MM-turnauksessa Kakko kokosi tehot 6+1, Hughes puolestaan kirjasi lukemat 0+3 Yhdysvaltain puolivälieriin tyssänneessä koitoksessa.

– Olen innoissani Combinesta. Olen kuullut siitä jotain, mutta en tarkalleen tiedä, mitä siellä tapahtuu. Se nähdään. En ole valmistautunut ollenkaan, koska olen pelannut niin paljon viime viikkoina, Kakko pohjusti NHL-sivustolla.

"Jos New Jersey haluaa voittajan, sen olisi syytä valita Kakko"

Leijonien luotsi Jukka Jalosella ei ole epäilystäkään, kumpi olisi Devilsille parempi valinta.

– Jos New Jersey haluaa voittajan, sen olisi syytä valita Kakko. Hughes on myös erinomainen pelaaja, mutta tärkeissä peleissä Kakko on aina ollut parempi. Hän pelaa jo kuin mies ja pystyisi jo pelaamaan NHL:ssä. Ja tulevina kuukausina hän vain parantaa. Muutaman vuoden päästä hän on yksi maailman parhaista, Jalonen hehkutti New York Timesille viime viikolla.

Kakolla on tosiaan kokemusta voittamisesta. Kuten Devilsikin tviitissään huomioi, Kakko on hieman yli vuodessa juhlinut maailmanmestaruutta alle 18-vuotiaissa, alle 20-vuotiaissa ja aikuisissa.

Hughes ehti leirin makuun Kakkoa ennen. Hänellä on ohjelmassa "työhaastattelut" 12 seuran kanssa, mukaan lukien Devils.

– Tämä on tärkeä viikko, tavatessa joukkueita. Se on iso juttu minulle. Odotan tästä hyvää viikkoa, ja kiva nähdä kavereita OHL-junioriliigasta, Hughes totesi NHL:n sivuilla.

Testileirillä on mukana kaikkiaan 104 varattavaksi tarjolla olevaa pelaajaa. NHL:n drafti on 21.–22. kesäkuuta Vancouverissa.