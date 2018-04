New Life Wheels Pilvenmäki Specialin voittoon

Suurkilpailun voitosta taisteltiin rajusti alusta lähtien. Vahvimmasta ei jäänyt epäilystä, kun New Life Wheels pisti pystyyn kunnon shown.

Forssan perinteinen suurkilpailu Pilvenmäki Special keräsi viivalle 12 karsintalähdössään voittanutta tai toiseksi tullutta lämminveristä. Heti alussa nähtiin tulinen kamppailu, kun New Life Wheels ja Didi Hoss kilvoittelivat keulapaikasta, ja ensimmäiset 500 metriä jäivät taakse aikaan 12,0.

Better Boss päätyi uurastamaan johtavan rinnalle, ja maalisuora oli kahden karsintavoittajan huima taistelu. Better Boss pääsi kurottamaan kaulan verran New Life Wheelsin edelle, mutta tämä oli kaikkea muuta kuin lyöty. Se iski hurjana uudestaan ja ponnisti viime metreillä suurkilpailun voittoon ajalla 15,4.

Viisivuotiaan ruunan on kasvattanut Risto Salmela, joka on myös sen omistaja ja valmentaja. Hän otti voiton vastaan tyynesti hymyillen.

– Tiesin, että keulasta on vaikea muiden tulla tästä ohi, hän sanoi. – New Life Wheels on monipuolinen hevonen, nopea ja jaksaa mennä.

Ruunalla oli vain 13 starttia urallaan ennen finaalia. Salmela kertoi sen olleen valmis vasta viime syksynä, mutta menestystä on tullut jo Ruotsistakin.

– Se hävisi kuun alussa Solvallassa vain 10 senttiä voittajalle, mutta pian mennään kokeilemaan uudestaan.

Viime vuoden kuningatarkilpailun kakkonen Akaasia palasi yli puolen vuoden tauolta tyylillä. Se kiihdytti keulaan ja sen jälkeen keskittyi pitämään muut takanaan. Voittoaika oli 26,8.

– Tuli yllätyksenä, kun vaan kahden hiitin taktiikalla tultiin kisaan, nauroi Iisakki Oja-Nisula. – Kova aika heti tauolta. Tähtäin on totta kai kuninkuusraveissa, mutta sinne on vielä aikaa, joten haluamme pitää matalaa profiilia.

Antti Ojanperän talliin lähti tuplavoitto, kun sekä Josveis että Ypäjä Hereiam voittivat lähtönsä peräjälkeen. Päivän muita T76-voittajia olivat ansioituneesti El Fitzgerald, Tuviker ja George Birdland.