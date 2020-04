New York Knicks ja Brooklyn Nets lahjoittivat miljoona suojamaskia

Koripallojoukkueet New York Knicks ja Brooklyn Nets sekä NBA-sarja lahjoittivat yhdessä Kiinan pääkonsuli Huang Pingin kanssa New Yorkin kaupungin tärkeimmille työntekijöille miljoona kirurgista suojamaskia. New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo ilmoitti asiasta lauantaina.

Asiasta uutisoi esimerkiksi yhdysvaltalainen urheilumediajätti ESPN.

Netsin omistaja Joe Tsai ja hänen vaimonsa Clara Wu Tsai osallistuivat avustustalkoisiin myös lahjoittamalla 1 000 hengityskonetta. Ne saapuivat lauantaina Kiinasta.

– Tämä on iso juttu, ja siitä tulee merkittävä muutos meille, Cuomo paalutti.

ESPN:n mukaan Cuomo kertoi kaksi päivää aiemmin, että New Yorkin hengityskoneet riittäisivät vain kuudeksi päiväksi. Koronavirus leviää nyt Yhdysvalloissa eikä lopullista laajuutta voi tarkasti tietää.

New York Timesin lauantaisen artikkelin mukaan New Yorkin osavaltiossa koronavirukseen on kuollut jo yli 3 565 ihmistä. Todettuja tartuntoja alueella on jo 113 704.

Pohjois-Amerikan huippupalloilusarjat ovat olleet tauolla jo kolmisen viikkoa eikä niiden jatkoajankohdasta ole tietoa.