New York Knicks tarjosi kotiyleisölleen harvinaista herkkua

Lauri Markkasen edustaman Chicago Bullsin kausi koripallon NBA:ssa on ollut vaisu, mutta New York Knicks on tarponut vielä syvemmällä. Itälohkon jumbojoukkue Knicks onnistui maanantain vastaisena yönä tarjoamaan harvinaista herkkua kotiyleisölleen, kun se voitti San Antonio Spursin 130–118.

Knicks voitti edellisen kerran kotona 1. joulukuuta ja hävisi sen jälkeen 18 kotiottelua peräkkäin.

– Fanit ovat tukeneet meitä joka ottelussa. En ollut vielä mukana silloin, kun voitimme kotona edellisen kerran, mutta olen iloinen, että vihdoin saimme annettua faneille jotain nähtävää, tammikuussa Dallas Mavericksista Knicksiin siirtynyt Dennis Smith junior kertoi New York Timesille.

Smith pussitti ottelussa 19 pistettä, voitti kuusi levypalloa ja antoi 13 koriin johtanutta syöttöä. Knicksin tehokkain oli 27 pisteellään Damyean Dotson.