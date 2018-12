Newton Jr. toi Kampuksen Dynamoon maaleja, iloa ja samban – "Brasiliassa minun pitäisi olla lääkäri tienatakseni saman"

Newton de Souza Queiroz Junior oli hämillään.

Elettiin syyskuun loppua, kun brasilialainen futsal-ammattilainen, taiteilijanimeltään Newton Jr., saapui Jyväskylän Monitoimitalolle Kampuksen Dynamon liigajoukkueen pukukoppiin. Pelaajat olivat vakavia, kuin hautajaisiin menossa, vaikka olivat menossa harjoituksiin.

Futsalia, tanssimista ja elämää rakastava 27-vuotias brassi oli kuitenkin vakavailmeisessä joukkueessa oma iloinen itsensä. Hän puhua pulputti, hymyili ja tanssi kopissa ja kentällä, pallon kanssa ja ilman – ja meininki on tarttunut muuhun joukkueeseen.

– Hitaasti... Me muuthan emme edes tuuleta maaleja, KaDyn kapteeni Mikko Kytölä naurahtaa.

Newton Jr. tuulettaa. Usein tanssien. Koko hänen pelinsä on kuin tanssia.

– Suomalainen kämppäkaverini ihmettelee, kun aloitan jokaisen aamun tanssimalla. Tanssin, koska se tekee minut onnelliseksi. Onnellisuus on minulle tärkeintä elämässä, ja yritän tartuttaa sitä joka päivä joukkuetovereihini, Newton Jr. sanoo.

Mutta voiko sambaava brasilialainen olla pimeässä ja kylmässä Suomessa onnellinen?

– Totta kai! Täällä on niin kaunista, kun on lunta. Ok, vähän kylmä täällä on, mutta miksi valittaa siitä? Tehdään mieluummin asioita, joita voi tehdä kylmässä ja lumessa, hän sanoo ja näyttää videon itsestään tekemässä lumienkeleitä.

Newton Juniorin tarina on kuin suoraan brasilialaislasten unelmien käsikirjasta. Sao Paulon osavaltiossa Mogi das Cruzesissa (samassa kaupungissa kuin Neymar Jr.) varttunut Newton Jr. pelasi lapsena ”aina” kotikaupunkinsa kentillä ja pihoilla jalkapalloa ja futsalia, joka valikoitui päälajiksi noin 15-vuotiaana.

Brasilialaisessa kulttuurissa ammattilaiseksi, nimenomaan Eurooppaan, pääseminen on käsittämättömän tavoiteltu ja suuri asia. Tuhannet onnistuvat, miljoonat eivät. Newton Jr. onnistui.

– 17-vuotiaasta asti halusin Eurooppaan. Kun kausi 2011 loppui kesäkuussa, minulla ei ollut sopimusta. Seuraavat kuusi kuukautta treenasin Brasiliassa itsekseni kuin hullu, ja talvella lähdin Pariisiin. Siellä tapasin muita brasilialaisia, ja pelasimme pikkuturnauksissa. Ranskan maajoukkuepelaaja Alexandre Teixeira näki minun pelaavan ja kutsui minut Sporting Parisin try-outille. Seuran presidentti oli katsomassa harjoituksia ja tarjosi heti sopimusta. Sain kunnon palkan, auton ja kaikki, Newton Jr. kertoo.

Hän voitti Ranskan mestaruuden Sporting Parisissa 2014 sekä KB Unitedissa 2015. Tämän jälkeen hän asui Lontoossa ja kävi pelaamassa ranskalaisessa Futsal Paulistan joukkueessa. Viime kauden Newton Jr. pelasi Sveitsin liigaa geneveläisessä Les Semailles’n joukkueessa, jossa voitti mestaruuden.

Pariisin, Lontoon ja Geneven vuosiensa aikana Newton Jr. myös suoritti Sorbonnen yliopistossa kolmikielisen kansaivälisen liiketoiminnan tutkinnon aiemmin Brasiliassa suorittamansa yliopistotutkinnon jatkeeksi. Tämä oli mahdollista, sillä kotikielensä portugalin lisäksi hän opetteli omin avuin ranskan ja englannin kielet. Lisäksi hän puhuu espanjaa.

– Ja nyt opiskelen itsekseni suomea. Muutaman kuukauden päästä voimme tehdä haastattelun suomeksi! hän lupaa.

Suomeen Newton Jr. päätyi samaan tapaan kuin Ranskaan. Hän pelasi syksyllä Helsingissä kaveriensa kanssa epävirallisessa mutta kovatasoisessa turnauksessa ja ajatteli, että voisi jäädä Suomeen. Hän alkoi itse ottaa selvää asioista, ja päätyi lopulta KaDyyn pitkälti seuran ammattimaisuuden takia. Päävalmentaja Vasko Vujovic vakuuttui pelaajan taidoista ensimmäisissä harjoituksissa.

Newton Jr. on KaDyssä täysammattilainen. Osana toimenkuvaansa hän valmentaa KaDyn 2004–05 syntyneitä junioreja ja vetää Newtonin kikkakouluksi nimettyä erikoistreeniä.

– Kikkakoulu on ehkä vähän väärä termi, sillä yritän opettaa monia peliin liittyviä pikku nyansseja, hän sanoo.

– Tuonikäisten poikien kanssa huomaa, että brasilialaislapset ovat tanssineet ja olleet pallon kanssa tekemisissä paljon enemmän ja aiemmin kuin suomalaiset. Kehonhallinnassa ja koordinaatiossa on isoja eroja. Ehkä suomalaisesta urheilusta puuttuu vähän sambaa! hän naurahtaa.

Jyväskylän yliopiston kampuksella Dynamon tähteä ei ole toistaiseksi nähty, opiskelijakylän sydämeksi kutsutun Rentukan lounasravintolassa ja kuntosalilla sitäkin useammin.

– Treenaan joka päivä kahdesti. Täällä en ole opiskellut, mutta katsotaan vuoden päästä, jos jatkan KaDyssä.

Jyväskylässä toivotaan jo nyt, että Newton Jr. jatkaisi. Niin valoisana hän Monnarilla ja Rentukassa loistaa.

"Brasiliassa minun pitäisi olla lääkäri tienatakseni saman"

Mainostamisen uhallakin: Newton Jr. on niitä pelaajia, joiden näkemisestä kannattaa maksaa pääsylipun hinta. Ensimmäisessä pelissään Monitoimitalolla. 4. marraskuuta hän latoi hattutempun alle 10 minuutissa ja yhteensä viisi maalia, kun KaDy voitti PJK:n 9–1. Kaksi viikkoa myöhemmin hän teki KaDyn kaikki osumat 4–1-vierasvoitossa PP-70:stä. Kaikkiaan miehellä on koossa huimat 16 osumaa kahdeksasta ottelusta.

Newton Jr. on puolustajien painajainen monipuolisuutensa takia. Hän liikkuu räjähtävästi ja ovelasti, viimeistelee kovilla kaukovedoilla, tarkoilla ohjauksilla, liu’uilla takatolpalta... Mutta Suomessakin jo tehdyissä highlight-koosteissa mies maalien lisäksi taklaa, riistää ja katkoo herkeämättä.

– Newton ei ole pelkkä maalintekijä ja show-mies. Hän myös puolustaa todella hyvin ja toteuttaa yhdessä sovittuja asioita – suht hyvin, KaDyn kapteeni Mikko Kytölä kehuu.

Newton Jr. kertoo käyttävänsä paljon aikaa pelien katsomiseen videolta oppiakseen koko ajan lisää.

– Hän on kaltaiseni futsal-hullu. Juttelemme ja suunnittelemme paljon asioita, mikä on ollut hyödyksi varsinkin erikoistilanteissa. Mutta ennen kaikkea hän on muuttanut koppitunnelmaa selvästi. Hän ottaa vähän hiljaisempiakin kavereita mukaan touhuihinsa ja on todellinen piristysruiske joukkuehengelle, Kytölä sanoo.

Palkkansa eteen Newton Jr. myös auttaa joukkuetta markkinointipuolella. Palkkiosummista hän ei välitä puhua, mutta esittää havainnollisen vertauksen.

– Brasiliassa minun pitäisi olla lääkäri tienatakseni saman. Mutta ei täällä samoja summia makseta kuin Ranskassa tai Sveitsissä, jossa liigapelaajan minimipalkka oli 3 000 euroa kuukaudessa, hän sanoo.

Brasseille ylipäätään ammattilaisuudessa ei ole niinkään kyse rahasta kuin ylpeydestä.

– Perheeni tuki minua silloin, kun en vielä saanut pelaamisesta palkkaa, ja muutenkin vaikeina aikoina. Myöhemmin olen pystynyt maksamaan vähän takaisin, Newton Jr. iloitsee.

Jutun alussa olevalla videolla Newton Jr. putsaa autoa lumesta ensimmäistä kertaa elämässään.