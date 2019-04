Newton toi tanssit KaDyn koppiin

Vuosi sitten Kampuksen Dynamo juhli Suomen mestaruutta pääasiassa kotimaisin voimin. Tällä kaudella Suomen maajoukkuepelaajia ovat kirittäneet ulkomaalaiset vahvistukset. Brasilialainen Newton jr. kohosi finaalien tähdeksi, serbialainen Kristijan Radin teki töitä tunnollisesti molempiin suuntiin ja portugalilainen David Parente saapui runkosarjan lopulla tuomaan leveyttä joukkueeseen. Mitä he ovat KaDyyn tuoneet?

– Taitoa ja erityisosaamista, kuten Newtonin laukaus ja Kikin (Radin) nopeus, Mikko Kytölä näki.

– Rohkeutta, laajuutta, iloisuutta ja positiivisuutta, Sergei Korsunov luetteli.

Kahteen viimeiseen asiaan kannattaa tarttua. KaDyn joukkueella on ollut vuosien varrella hieman taipumusta jäpittämiseen. Nyt sellainen on loistanut poissaolollaan.

– Ennen kuin Newton tuli meille, meidän koppi oli melko hiljainen. Enää se ei sitä ole, Kytölä naurahti.

– Jotkut meidän pelaajista oli aluksi hieman ihmeissään, kun kopissa on alettu tanssia. Itse kolme vuotta Italiassa brasilialaispelaajien kanssa pelanneena en ihmeissäni ollut, mutta en minäkään tanssiin ihan mukaan ole lähtenyt, Kytölä paljasti.

Oma lukunsa KaDyn ulkomaalaistarinassa on päävalmentaja Vasko Vujovic. Montenegrolaisvelho on ollut Jyväskylässä nyt kaksi kautta. Kun tuloksena on kaksi kultaa seurassa, joka ei ole aiemmin mestaruutta voittanut, voidaan puhua aikamoisesta täysosumasta.

– Kaksi mestaruutta peräkkäin tuntuu todella hienolta. Ei ole koskaan helppoa uusia mestaruutta, Vujovic korosti.

KaDyn salaisuus on kova työnteko. Finaaleissa joukkue oli fyysisesti vahvempi kuin Leijona, vaikka jyväskyläläiset pelasivat paljon kapeammalla rosterilla.

– Tänne ollaan tultu aina ennen viittä ja poistuttu viimeisenä yhdeksän jälkeen. Ja työnteko aloitettiin hyvissä ajoin kesällä, Korsunov muistutti.

Välillä on varmasti ollut raskasta. Mutta pääsiäismaanantain palkinto on epäilemättä raatamisen arvoinen.