Next Direction ravasi ykköseksi ja miljoonan kruunun finaaliin

Iikka Nurmosen ajama ja valmentama Next Direction selätti Ruotsin eliittihevoset Uumajan kultadivisioonassa lauantaina ja sai paikan Paralympiatravetin finaaliin. Nurmonen vahvisti lähdön jälkeen, että Next Direction juoksee ensi lauantain finaalissa, jossa voittaja saa miljoona kruunua.

Son Of God piti johtopaikkaa. Next Direction juoksi sen rinnalla. Maalisuoralla Team Look the Winnersin omistama ruuna pinkoi varmasti 200 000 kruunun voittoon ajalla 12,7a/2140m. Mika Haapakankaan valmentama Mr Golden Quick kiri neljänneksi,

Nurmosen Ruotsin talli on saanut kanuuna-alun. Better Boss toi Uumajassa toisen voiton. Se lähti kiriin takasuoralla ja meni Pronssidivisioonan parhaaksi varmoin ottein. 110 00 kruunua tuli ajalla 12,6a/2140m.

Uumajan 75-kierros päättyi hienotasoiseen kylmäverilähtöön. Norjalainen Lome Brage singahti Erik Adielssonin ajamana keulaan ja veti perille asti. Ruotsin Månprinsen A.M. kiersi aikaisin johtohevosen ulkopuolella ja otti kakkossijan. Katja Melkon valmentama ja Jorma Kontion ajama Vixus aloitti kautensa hienosti ja kiri viidenneksi.