Neziri aitoi reilusti alle MM-rajan: "Älyttömän vapauttavaa"

Naisten pika-aidoissa Nooralotta Neziri liittyi keskiviikkona Jyväskylässä Annimari Kortteen seuraksi Dohan MM-kisojen aikarajan alittaneisiin juoksijoihin. Neziri tykitti alkuerissä sallituissa tuulioloissa ajan 12,90, mikä alittaa MM-rajan kahdeksalla sadasosalla. Tulos on myös kauden kotimainen kärkiaika.

– Alkuerän juoksu oli alusta loppuun parempi. Nyt on rajat rikki, ja voi keskittyä tulevaan. Yllättävän aikaisin olen pystynyt tämän tason aikoja juoksemaan, Neziri totesi.

– Tämä on ihan älyttömän vapauttavaa. Perinteisesti olen parantanut juoksu juoksulta, joten kausi näyttää hyvältä.

Finaalissa Neziri paineli peräti aikaan 12,82 ja Reetta Hurske 12,86:een, mikä myös alittaa reilusti MM-rajan. Loppukilpailun aikana puhalteli kuitenkin liian railakas myötätuuli, joten ajat eivät ole tilastokelposia.

Naisten 100 metrin aidoissa kotimainen taso on hurja. Neziri uskoo tämän siivittävän sinivalkoiset juoksijat hyviin suorituksiin myös Dohassa.

– Meillä kaikilla on tähtäin Dohassa. Kotimainen taso on älyttömän kova, mutta se on vain positiivinen juttu. Oppii sietämään painetta jo kauden aikana, eikä se MM-kisojen alkuerä tule sitten yllätyksenä. Nyt on pakko keskittyä vain omaan juoksuun, Neziri pohti.

Jyväskylässä voittoon pinkoi puolalainen Klaudia Siciarz ajalla 12,77. Nezirin ja Hurskeen jälkeen neljäs oli Korte ajalla 12,90.