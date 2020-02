Neziri juoksi helppoon mestaruuteen, Hurskeen aitakisa päättyi hylkäykseen ja kyyneliin

Naisten 60 metrin pika-aitojen mestaruustaistelun odotettiin kruunaavan viikonlopun yleisurheilun SM-hallikilpailut sunnuntaina Tampereella, mutta huipennus lässähti ennen finaalistarttia.

Kisaan tuli draamaa, kun Tampereen Pyrinnön Reetta Hurske hylättiin kotiyleisönsä edessä vilppilähdön vuoksi.

– Tuntui, että lähdin ihan paukusta, mutta ilmeisesti sitten en. Ajattelin, että kerrankin sain hyvän lähdön. Fiilis ennen kisaa oli tosi hyvä, pettymyksen kyyneliä pyyhkinyt Hurske sanoi.

Hallikautensa jo päättänyt Annimari Korte ei ollut kisassa mukana, joten Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Nooralotta Neziri paineli lopulta helppoon mestaruuteen ajalla 8,07.

– Toivoin kovasti, ettei Reetta joudu lähtemään pois. Huipputulos olisi vaatinut tasaisen kilpakumppanin, ketään muuta aliarvioimatta, Neziri kommentoi.

Vuosi sitten SM-hallikisoissa Kuopiossa Neziri ja Hurske juoksivat molemmat SE-ajan 7,97, ja maalikameraa tarkasteltiin pitkään ennen kuin kulta annettiin Nezirille.

Neziri matkusti Tampereelle suoraan Berliinistä, jossa hän juoksi perjantaina huippuajan 7,99.

– Matkustaminenkin varmaan vähän verotti nyt, mutta Berliinin kisa antoi tärkeää itseluottamusta, ja sinne kannatti ehdottomasti lähteä, hän makusteli.

Hopeaa naisten pika-aidoista nappasi Tampereen Pyrinnön Lotta Harala ja pronssin otti Kenttäurheilijoiden Julia Enarvi.

Purola alitti 21 sekuntia

Samuel Purola tykitti 200 metrillä komean ajan 20,85. Oulun Pyrinnön Purola teki jo alkuerissä ennätyksensä 21,22, joka parani finaalissa selvästi.

Sisäradoilla on aiemmin suomalaisista 21 sekunnin ajan alittanut vain Jonathan Åstrand (20,72) seitsemän vuotta sitten.

60 metrin kisassa lauantaina kakkoseksi jäänyt Purola kertoi, että sunnuntaihin herätessä hän oli väsynyt ja paikkoja kolotti, mutta se ei radalla näkynyt.

– Halusin antaa kaikkeni tälle päivälle. Teknisesti tämä oli suhteellisen puhdas suoritus. Jos samanlainen terävyys säilyy ja pysyn terveenä, tämä lupaa hyvää kesää ajatellen, Purola myhäili.

Naisten 200 metrillä voittajaksi pyyhälsi Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Aino Pulkkinen. Mestaruus tyydytti häntä, mutta aika 24,14 ei.

Naisten kolmiloikan mestaruuden vei Imatran Urheilijoiden Senni Salminen, joka jäi kuitenkin 10 sentin päähän tavoittelemastaan Pariisin EM-rajasta 13,90. Kristiina Mäkelä ei ollut mukana.

Lehikoinen paineli ennätyksen

Helsingin IFK:n Viivi Lehikoinen paransi 300 metrin aitojen Suomen ennätystä kahdella sadasosalla, kun hän juoksi 40,97.

– Harjoituksissa on keskitytty enemmän puhtaaseen sileän juoksuun, mutta aitatreenitkin ovat menneet hyvin, kun niitä on tehty. Talvella on keskitytty enemmän kestävyyden parantamiseen, mikä on ollut se ongelmani, Lehikoinen kertoi.

Lehtikuvan kuvia