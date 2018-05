Nico Rosberg Autosportille: Ricciardon pitäisi korvata Räikkönen Ferrarilla

Daniel Ricciardon pitäisi korvata Kimi Räikkönen Ferrarin ensi kauden kuljettajana, formula ykkösten vuoden 2016 maailmanmestari Nico Rosberg arvioi Autosport-lehden haastattelussa.

– Jos minulta kysytään yksittäisistä kuljettajista, mihin talliin he sopisivat parhaiten, niin sanoisin, että Ricciardon oikea paikka on Ferrari. Hänen ja Sebastian Vettelin yhteistyö toimi Red Bull -tallissakin, Rosberg sanoi.

Rosbergin mukaan Vettel saattaisi kuitenkin epäröidä Ricciardoa tallikaverina, sillä australialainen oli Vetteliä nopeampi Red Bullilla. Ricciardo voitti 2014 kolme kilpailua, ja Vettel ajoi sen kauden ilman voittoja. Muina F1-kausinaan Vettel on ollut aina tallikaveriaan edellä.

Formula ykkösten kuljettajapohdinnat käyvät joka vuosi kiivaina kauden alusta lähtien, ja Räikkösen asema Ferrarilla on puntarissa säännöllisesti. Vettel on usein sanonut, että hänen ja Räikkösen yhteistyö toimii. Oletettavasti Vettelillä on sananvaltaa tallikaverinsa valintaan.

Edes Mercedes ei ole vielä vahvistanut ensi kauden kuljettajiaan. Lewis Hamiltonin ennakoidaan jatkavan, ja Valtteri Bottas on ehdolla jatkamaan. Myös tallin juniorikasvatti, Force Indian Esteban Ocon voi olla vahvoilla.

Ferrari yllättänyt Rosbergin

Formula ykkösten alkukaudesta Rosbergin silmään on pistänyt Ferrarin vahva vire. Italialaistallin Vettel on kahminut jo kolme paalupaikkaa ja kaksi voittoa.

– Ferrarin taso on ollut yllätys, sillä tiedän, miten uskomattoman hyvässä vireessä Mercedes on, Rosberg sanoi.

– Olen todella yllättynyt, että Ferrari on kehittänyt tämän kauden nopeimman auton.

F1:n MM-sarja jatkuu tänään Monacon aika-ajoilla. Kauden kuudes kisa ajetaan huomenna.