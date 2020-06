Niklas Moisanderille ja Werder Bremenille kirvelevä tappio – säilymistoiveet ovat oljenkorren varassa

Suomalaispuolustaja Niklas Moisanderin kipparoiman Werder Bremenin tilanne tukaloitui jalkapallon Saksan Bundesliigassa, kun joukkue kärsi 1–3-tappion Mainzin vieraana liigan viimeistä edellisellä kierroksella.

Alavireisen kauden pelannut Bremen on liigassa toiseksi viimeisenä sarjaputoajan paikalla. Joukkueen ero kolmanneksi viimeisenä majailevaan ja liigakarsintapaikassa kiinni olevaan Düsseldorfiin on kaksi pistettä.

Düsseldorfilla oli mahdollisuus sinetöidä Bremenin putoaminen jo lauantaina, mutta joukkue joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Augsburgin kanssa. Bremen kohtaa viimeisellä kierroksella kotonaan Kölnin, Düsseldorf matkustaa Union Berlinin vieraaksi.

Düsseldorfin maaliero on Bremeniä parempi, joten sille riittänee myös tasapeli karsintapaikan varmistamiseen.

– Lähtökohta on täysin selvä: säilyminen ei ole enää omissa käsissämme. Meidän täytyy viimein voittaa kotona ja tehdä mahdollisimman monta maalia. Sitten voimme katsella, mitä Düsseldorf tekee, Moisander totesi Bremenin kotisivuilla.

Bremen on voittanut vain yhden kotiottelun koko sesongin aikana. Joukkue lukeutuu Saksan perinteikkäimpiin liigaseuroihin, sillä se on pelannut vain yhden kauden alemmalla sarjatasolla sen jälkeen kun Bundesliiga perustettiin vuonna 1963.

Leverkusen alavireessä

Suomen passin omistava Schalke-puolustaja Malick Thiaw, 18, kirjasi uransa tähän asti suurimmat Bundesliiga-minuutit tulemalla Wolfsburgia vastaan kentälle ottelun 69. minuutilla. Thiawin isä on senegilainen ja äiti suomalainen, mutta hän on asunut koko ikänsä Saksassa. Nuorukainen on ilmaissut olevansa kiinnostunut edustamaan sekä Saksan että Suomen maajoukkueita.

Wolfsburg rökitti heikon kauden pelanneen Schalken vieraskentällä 4–1.

Bayer Leverkusenin suomalaisvahti Lukas Hradecky antautui kahdesti keskikastiin kuuluvan Hertha Berlinin vieraana. Hertha Berlin nappasi Leverkusenista 2–0-yllätysvoiton. Leverkusen putosi tappion myötä viidenneksi, eikä joukkue ole enää kiinni Mestarien liigan paikassa. Neljänneksi, kaksi pistettä Leverkusenin edelle, kiilasi Mönchengladbach, joka kukisti sarjajumbo Paderbornin vieraissa 3–1.

Lewandowskista ennätysmies

Kahdeksannen perättäisen liigamestaruuden tiistaina varmistanut Bayern München kaatoi Freiburgin kotonaan 3–1. Bayernin puolalaistykki Robert Lewandowski iski kaksi maalia, ja hyökkääjätähdestä tuli 33 maalillaan eniten liigamaaleja yhden Bundesliiga-kauden aikana iskenyt ulkomaalaispelaaja.

Lewandowski ohitti tilastossa Dortmundin Pierre-Emerick Aubameyangin tekemän ennätyksen, 31 maalia kaudella 2016–17.

Dortmund kaatoi vieraissa RB Leipzigin 2–0 ja varmisti sarjan kakkossijan. Norjalaistähti Erling Braut Haaland viimeisteli keltamustien molemmat maalit ja on nyt tehnyt 14 Bundesliiga-ottelussaan 13 maalia.

Bundesliigan viimeinen kierros pelataan viikon päästä lauantaina.