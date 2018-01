Nikola Miroticin seuraava osoite saattaa olla Utah

Lauri Markkasen Chicago Bullsin jälleenrakennushanke on nytkähtämässä eteenpäin. ESPN uutisoi, että laitahyökkääjä Nikola Mirotic olisi kiinnostunut mahdollisuudesta siirtyä Utah Jazziin.

Mirotic oli ennen kauden alkua kiinni Bullsin aloitusviisikon ison laitahyökkääjän paikassa, mutta kahakka hänen kanssaan peliajasta kilpailevan Bobby Portisin kanssa pudotti Miroticin pitkälle sairauslomalle ja avasi Markkaselle tien aloitusviisikkoon.

Maanantaina Mirotic oli vatsataudin takia sivussa, kun Chicago hävisi Houston Rocketsille 107–116. Mirotic teki viime kesänä Bullsin kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen, jonka jälkimmäinen vuosi on joukkueen optio. Jos Bulls käyttää sen ja pestaa Miroticin ensi kaudeksi, hänellä on oikeus kieltäytyä siirrosta.

Mirotic on tehnyt tällä kaudella uransa parasta jälkeä. Hän on heittänyt 17,4 pistettä ottelua kohti ja upottanut kolmosensa 46,5 prosentin tarkkuudella.

Miroticin kohtalon lisäksi Bullsilta odotetaan toista kokoonpanouutista. Varatoimitusjohtaja John Paxson on ilmoittanut kertovansa takamies Zach LaVinen tilanteesta.

LaVine tuli Markkasen ja Kris Dunnin tavoin Chicagoon viime kesän pelaajakaupassa Minnesotan kanssa, mutta hän ei ole vielä pelannut loukattuaan viime kaudella polvensa eturistisiteen.

"Kehittyy joka kerta"

Rockets-tappio oli Bullsin viides kuuden viime pelin aikana. Markkanen keräsi 16 pistettä, 8 levypalloa, kaksi syöttöä ja yhden torjunnan 34 peliminuutissa ja jatkoi erinomaista heittopeliään upottamalla pelitilanneheittonsa 60 prosentin tarkkuudella.

Markkanen kävi marras- ja joulukuun aikana läpi heittolaman, mutta vuodenvaihteen jälkeen pelatuissa viidessä pelissä hänen tehokkuutensa on ollut erinomainen. Tammikuussa Markkasen pelitilanneheitoista on uponnut 55,3 prosenttia ja kolmosista 48 prosenttia. Markkasen pistekeskiarvo on tammikuussa 17,5 ottelua kohti, ja hänen levypallokeskiarvonsa on noussut 8,5:een, kun se oli joulukuun peleissä 6,2.

Bullsin korkeimmat pistemäärät keräsivät Bobby Portis (22), Denzel Valentine (19) ja Kris Dunn (19).

– Kun katson Kris Dunnin kehittymistä ja mitä Lauri esittää – hän kehittyy joka kerta kentälle päästessään – eikä Zach LaVine ole edes pelannut vielä, on innostavaa nähdä, mihin tämä joukkue pystyy, Bullsin valmentaja Fred Hoiberg sanoi Chicago Sun-Timesille.

Houstonin MVP-kandidaatti James Harden oli sivussa takareisivamman takia, mutta takamiespari Chris Paul–Eric Gordon heitti 24 pistettä mieheen.

Houstonin tämän kauden heitoista yli puolet on kolmosia, ja Bullsia vastaan sama tahti jatkui. Rocketsin 86 heitosta 54 oli kolmosyrityksiä, joista sukan läpi putosi 20.