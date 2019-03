Niskanen jyrää Äänekoskella lauantainakin – "Iivo, Perttu ja Happo", veikkasi Hakola

Suomen hiihtokuningas Iivo Niskanen jyrää erittäin todennäköisesti kohti triplakultaa Äänekosken SM-hiihdoissa.

Perjantaina Niskanen jyräsi parisprintin Suomen mestariksi Perttu Hyvärisen kanssa.

Noin 10 asteeseen kivunnut lämpö pehmitti 1,4 kilometrin sprinttiladun raastavan raskaaksi. Niskanen kokeili hiihtää finaalin toisen osuutensa vapaan tyylin suksilla ilman pitovoiteita, mutta huomasi, että perinteisen suksi oli liukkaampi.

Suksien toimivuus nousee isoon rooliin myös tänään, kun Niskanen lähtee lauantaina jahtaamaan seuraavaa kultamitaliaan vapaan hiihtotavan 15 kilometriltä. Lähtöjärjestystä on muutettu alkuperäisestä siten, että kuumat nimet starttaavat alkupäässä. Esimerkiksi Niskasen lähtönumeroksi aikaistui 40 ja starttiajaksi 12.40, kun hänen starttiaikansa oli alunperin 14.05 ja numeronsa 190.

– Jos tällainen keli on, tulee olemaan raaka kisa. Tuo lumi on todella likainen ja näillä lämmöillä siellähän ei luista mihinkään. Välineilläkin tulee isoja eroja, ennakoi Jämin Jänteen neljänneksi ankkuroinut Ristomatti Hakola.

– Jämin Jänteelle pieni tilastotappio, mutta kisahan oli hyvä. Sen verran tuo Iivon alkuosuus sekoitti, että koko ajan mentiin täysillä, hän kuvaili.

Hakolan mielestä Niskanen on tänään ylivoimainen ennakkosuosikki.

– Kyllähän Iivo on ykkönen, Perttu varmaankin kakkonen ja sitten vielä ”Happo” (Matti Heikkinen), jos ”Hapolla” on syöttöpäivä. Siinä se oikeastaan on suomalaisen vapaan taso.

Itseään Hakola ei mitalisuosikiksi laskenut.

– Olen aika surkea vapaan 15 kilometrillä. Harmi, että siinä menee samalla se sunnuntain takaa-ajo. Mennään kuitenkin taistelemaan: johdan vielä Suomen cupia, joten pitää vähän yrittää.

Tunteet kuumina sprintissä

Tunteet kävivät kuumina perjantaina parisprintin maalissa. Pyhäjärven Pohdin Ski Team ankkuri Joni Mäki jäi Puijon Iivo Niskasen jalkoihin viimeisessä vaihdossa.

Kun Niskanen oli lähettänyt Hyvärisen ankkuriosuudelle, hän hypähti heti vasemmalle kohti vaihtopilttuuta. Suksen kannat jäivät kuitenkin sojottamaan ladulle, jolloin oikealta ohi pyrkinyt Mäki liukastui, kaatui ja menetti mahdollisesti ratkaisevasti muutamia sekunteja.

Maalissa Puijon ja Pyhäjärven ero oli vain 3,2 sekuntia. Aleksi Parttimaan ja Lauri Vuorisen pronssijoukkue Ski Team 105 jäi Pyhäjärvestä täpärästi 1,3 sekuntia.

Kuumana käynyt Mäki ripitti Niskasen maalissa, säntäsi kilpailun tuomarineuvoston puheille ja Pyhäjärvi teki tapahtuneesta lopulta protestin. Tuomarineuvosto ei kuitenkaan tulkinnut tilanteen olleen hylkäyksen arvoinen, joten Puijo sai pitää mestaruutensa.

– Ainakin itselleni on opetettu, että kun tullaan vaihtoon, ei tehdä mitään liikettä vaan mennään suoraan eteenpäin. Vaikka niin maailmanmestari ja olympiavoittaja onkin, kyllä pitäisi vähän kunnioittaa sitä, että mennään suoraan eteen, eikä lähdetä kiilaamaan sisälinjaa, Mäki puuskahti.

– Harmittaa, koska uskon, että olisin Pertun nitistänyt, jos olisin päässyt perässä hiihtämään saman tien.

Mäkeä harmitti myös seurakaverinsa Heikki Korpelan puolesta. Korpela pysyi toiseksi viimeisellä osuudella kuin liimattuna Niskasen kannassa.

Rauhoituttuaan Mäki antoi hieman sapiskaa myös kisaisännille.

– Mielestäni kisajärjestäjä olisi voinut vähän harkita vaihtopaikkaa eri tavalla. Se on kuitenkin haasteellinen, kun käännytään vasemmalle, eikä siinä ei ole mitään aukkoa, josta hiihtäjät pääsisivät suoraan pois.

Niskanen korosti, ettei hän blokannut Mäkeä tahallaan.

– Omasta mielestäni en hirveästi edes liikkunut. Mahtuihan Perttukin siitä ohi, eikä hirveästi vaihtanut linjaa. Ja paljonko Joni loppupeleissä hävisi: hänhän pääsi kuitenkin laskussa peesiin. En usko, että siinä olisi lopputulos muuttunut.

Hyvärinen antoi ymmärtää, että hänellä olisi ollut paukkuja vastata kirivahvaksi tiedetyn Mäen loppurynnistykseen. Nyt Mäen voimat hupenivat etumatkan kiinnikuromiseen.

– Ei päässyt oikein loppukiriä näyttämään. Odottelin, että olisi päässyt oikein kunnolla taistelemaan. Hieno homma, että Puijo sai ensimmäisen viestimestaruutensa tällä joukkueella, Hyvärinen myhäili.

Matti Heikkisen ja tavallista tasoaan pehmeämmin hiihtäneen Anssi Pentsisen Vantaan Hiihtoseura jäi parisprintissä seitsemänneksi 40 sekunnin päähän mitalista.

Vantaan edelle ehtivät mitalijoukkueiden ja Jämin Jänteen lisäksi Vuokatti Ski Team sekä IF Minken, jonka riveissä nähtiin huippu-uransa lopettanut sprinttikonkari Matias Strandvall Juuso Haaralan parina.