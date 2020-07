Nooralotta Neziri alkaa herkistyä – aita-avaus painoi pitkään jaloissa, mutta gp-sarjan kilpailu kotiradalla viritti kehon ja mielen

Nooralotta Neziri avasi kesäkuun lopulla Espoossa kilpailukautensa vauhdikkaammin kuin koskaan. Ajat 12,93 ja 12,91 riittivät silti vain kakkossijoihin, kun huippuvireinen Annimari Korte selvisi kymmenestä aidasta vielä vikkelämmin.

Neziri tunnustaa, että rypistys oli fyysisesti ja henkisesti niin kova, että palautumiseen hupeni reilu viikko.

– Olo on tuntunut väsyneeltä, mutta jatkoin harjoittelua ohjelman mukaan. Vasta tänään kehossa on ollut hyvä fiilis, Neziri kertoi Jyväskylän gp-kilpailun aattona.

Keskiviikkona Neziri juoksee kotiyleisön edessä. Hän ei ole koskaan tykännyt kakkossijoista, ja vielä tavallista vähemmän kotikentällä.

– Voi olla, että tämä edelliskilpailun jälkeinen väsymys on johtunut ihan omasta stressaamisesta, kun haluaisin juosta harjoituksissakin koko ajan paremmin ja paremmin, Neziri naurahti.

Neziri on nopea, vahva ja voitontahtoinen. Yhdistelmä kääntyy häntä vastaan, jos yritystä tulee liikaa ja juoksusta katoaa rentous. Se tuli näkyviin kauden avauksessa, kun hän epäonnistui molempien lähtöjen alkukiihdytyksessä.

– Tunnen, että olen parantanut harjoituskaudella eniten lähtöä, mutta Espoon juoksut eivät todistaneet sitä, Neziri harmitteli.

Sadasosia hukkaan

Kello vahvisti asian. Hänen pitäisi selvittää ensimmäinen aitaväli 1,01–1,02 sekunnissa, mutta Espoon juoksut menivät 1,04:ään ja 1,05:een.

– Siinä on jo hukattuja sadasosia, jotka ajasta pitäisi saada pois. Kaiken lisäksi alun epäonnistuminen kumuloituu aina myös juoksun jatkoon, Neziri totesi.

Takaa-ajajana aitajuoksija sortuu helposti yliyrittämiseen muutenkin.

– Minun on helpointa tehdä hyvä oma juoksu kärjestä. Jos jään jälkeen, alan kilpailemaan niin, että rentous häviää, Neziri jatkoi.

Liika kiristäminen tuo Nezirin juoksuun vastaponnistusta juoksun loppupuolella.

Kilpailu kasvattaa paineensietoa

Jyväskylässä Neziri saa vastaansa ainakin Reetta Hurskeen, Lotta Haralan sekä vauhdikkaat 7-ottelijat Maria Huntingtonin ja Miia Sillmanin. Korte päättää osallistumisestaan vasta keskiviikkona.

Hurske ennätti Espoossa aikaan 12,98, joten suomalaisten aitureiden jokainen startti on rajua kilpailua.

– Kukaan ei halua sitä kakkos- eikä kolmossijaa, Neziri muistutti.

Kaudesta tulee sen takia vauhdikas ja samalla henkisesti rankka. Siitä Neziri laskee hyötyvänsä ensi vuoden olympialaisissa.

– Arvokisoissa rata on täynnä alle 13 sekunnin juoksijoita jo alkuerissä. Sen takia uskon, että me hyödymme siitä, että meillä on tänä kesänä koko ajan tiukkaa kilpailua. Se kasvattaa paineensietokykyä olympialaisiin, Neziri arveli.

Kauden kotimainen kärkiaika on Kortteen 12,81. Hän juoksi viime vuonna Suomen ennätyksen 12,72.