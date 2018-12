Joulupöytä notkuu. Herkkua on siinä monenlaista. Urheilijat, joille oikea ja terveellinen ravinto on erittäin tärkeää, eivät voi pöydän antimiin tarttua. Vai voivatko sittenkin? Kyllä, näin uskoo ainakin Jyväskylän Kenttäurheilijoiden aitajuoksija Nooralotta Neziri.

– Mulla on nykyisin aika rento suhtautuminen. Mäkin saan joskus syödä palan kakkua tai suklaata. Mutta en mä sentään mitään ähkyjä vedä enkä palaa joulun jälkeen viittä kiloa painavampana, Neziri hymyilee.

– Kalkkuna, lanttulaatikko, perunalaatikko ja rosolli ovat mun suosikit. Pidän ihan perinteisistä jouluruoista. Silli ja maksalaatikko ei sen sijaan mulle maistu.

Liikunta, puhumattakaan kovasta treenaamisesta, ei ole myöskään pakollista juhlapyhinä.

– Joskus nuorempana mulla oli perinne, että tein jouluaattopuntin, mutta nyt on pari päivää vapaata ja tapanina palataan treeneihin kinkunsulatuslenkin merkeissä.

– Välillä tarvitsee rauhoittumista urheilijakin, Neziri muistuttaa.

Edellinen ei muuta sitä totuutta, etteikö terveellinen ravinto olisi tärkeä asia urheilijan kehitykselle. Sen tietää myös Neziri erittäin hyvin.

– Viimeiset kolme vuotta ravintoasiat ovat olleet erityisen isossa roolissa. Sen olen huomannut, että kultainen keskitie on tässäkin asiassa paras. Syön luonnonläheistä, puhdasta ja prosessoimatonta ruokaa. Kasviksia, pähkinöitä, lihaa ja kauraa. Puuro kuuluu munkin ruokavalioon, Neziri selvittää.

Ruoan terveellisyys on Nezirille merkittävä asia. Erityisesti hän kuitenkin korostaa sitä, että urheilijan pitää syödä riittävästi.

– Joskus nuorempana saattoi mennä treeni huonosti ihan vain sen takia, että oli nälkä. Sitä ei saisi olla missään vaiheessa. Etenkin harjoituskaudella, kun treenataan paljon, on tärkeää, että energiaa riittää.

Nezirillä on ollut jossain vaiheessa urallaan apuna myös muutama ravintoasiantuntija.

– Tällä hetkellä ei suoraan ole ketään, mutta tarvittaessa saan Olympiakomiteasta apua. Urheilija kuitenkin pärjää aika perusruokavaliolla. Olen oppinut syömään tarpeeksi ja terveellisesti, Neziri näkee.

Koska JKU:n aitatähti menestyy perusruokavaliollla, ulkomaan kisareissuilla tai harjoitusleireillä hänellä ei ole yleensä ollut hankaluuksia.

– Aika usein mulla on jotain pientä evästä mukana. Viime aikoina leiripaikat ovat olleet yleensä ennalta tuttuja ja luotan, että leiripaikoilla on aika hyvin urheilijalle sopivaa ruokaa. Ranskassa kerran meinasi mennä vähän sormi suuhun, kun aamupalapöydässä oli vain jotain vaaleaa patonkia ja juustoa, Neziri muistelee.

– Mutta ei se ole sitten yhdestä tai kahdesta päivästä kiinni.

Neziri on kilpaillut aikuisten arvokisoissa useissa sellaisissa maissa, joissa ruokakulttuuri on melko erilainen Suomeen verrattuna. Esimerkiksi Venäjällä, Kiinassa ja Brasiliassa hän on kuitenkin löytänyt syötävää, sillä arvokisajärjestäjien pitää ottaa huomioon urheilijoiden erilaiset kulttuurit ja jopa uskonnot.

– Varaudun matkoihin esimerkiksi proteiinein ja kaurahiutalein, mutta mitään ongelmia ei ole ollut. En ainakaan muista, että olisi tarvinnut olla nälissään reissuilla.

Kotona arkioloissa Neziri huolehtii ruoan terveellisyydestä yksinkertaisella keinolla.

– Suurimman osan arkiruoista teen itse. Riisi ja kana on varmaankin bravuurini. Sitten varsinkin ennen tein aika usein banaanileipää. Siitä monet ovat tykänneet, isommasta keittiöstä haaveileva Neziri paljastaa.

– Jos vain on aikaa, tykkään leipoa kaikkea terveellistä. Esimerkiksi muffinseja, joissa on taateleita tai banaania. Sellaisia sokerittomia leivonnaisia.

Kotona ruoan laittaminen toimii siksikin, että avopuoliso Ville-Matti Rantala haluaa myös syödä urheilijamaisen terveellisesti.

– Noora pitää huolen siitä, mitä mä syön. Välillä voi olla lautasella sammalta, mutta kaikki menee, Rantala vitsailee.

– Olisi aikaa tylsää, jos ei voitaisi syödä samoja ruokia. Kyllä se asettaisi tiettyjä haasteita, Neziri myöntää.

Usein epäillään, että urheilija ei voi koskaan nauttia herkkuja, mutta Nezirin mukaan pienet poikkeukset silloin tällöin voivat olla jopa hyväksi. Entäpä silloin tällöin urheilijoihinkin yhdistetty alkoholi?

– Lasin viiniä voin juoda ruoan kanssa, mutta alkoholi ei kuulu mun elämään oikeastaan millään tavalla. Mutta se ei oikeastaan edes liity urheiluun, sillä se ei vain ole ikinä kiinnostanut.

Neziri ei siis itse käytännössä käytä alkoholia, mutta ei hän toisten urheilijoiden satunnaista käyttöä paheksu. Nezirin mukaan alkoholiin pätee sama kuin ruokaakin eli että jos kokonaisuus on 99-prosenttisesti kunnossa, voi joskus tarttua herkkuihinkin.

– Nautinto ja rentous ovat tärkeitä. Ei ole koskaan hyvä, jos menee liikaa energiaa suorittamiseen ja puurtamiseen. Ilo pitää olla mukana, Neziri korostaa.

Ja se taitaa koskea ihan kaikkea ja kaikkia. Niin jouluna kuin muinakin aikoina.

Ulkonäköpuheet satuttivat toissa kaudella

Urheilulehden taannoinen juttu joukkuevoimistelusta ja valmentaja Titta Heikkilän metodeista nosti jälleen pinnalle keskustelun urheilijoiden syömishäiriöistä ja ulkonäköpaineista. Ongelma on tuttu myös yleisurheilussa osin jo siksikin, että urheilijat kilpailevat melko paljastavissa vaatteissa.

– Valehtelisin, jos sanoisin, etten ole miettinyt ulkonäköä. Sitä on tullut tehtyä aina enemmän tai vähemmän. Dramaattisin oli ehkä edellisvuosi, aitajuoksija Nooralotta Neziri kertoo.

Tuolloin Neziri ajautui pahaan ylirasitustilaan. Keho ei vastaanottanut treeniä, ja se kenties näkyi Nezirin vartalossa myös ulkoisesti.

– Se, minkä huomion sain mediassa siitä, miten mun keho muuttui ylirasitustilan aikana. Olihan se aika rajua. Tuntui jopa pahalta, että mun asennetta kritisoitiin, koska siitä ei ollut kyse. Vikaa ei ollut ruokavaliossa tai siinä, etten olisi treenannut.

Neziri tietää, että erityisesti nuoret naisurheilijat pohtivat ravintoasioita paljonkin, osin myös ulkonäöllisistä syistä. Aihe on hankala ja arka. Valmentajille se on siksikin vaikea, että esimerkiksi mahdollinen ylipaino voi olla myös esteenä kehittymiselle, ja näin siihen olisi jollain tavalla reagoitava.

– Etenkin nuorten urheilijoiden kohdalla valmentajalla on tosi iso vastuu. Jotenkin se pitäisi ottaa puheeksi nimenomaan sen suorituskyvyn, ei ulkonäön kautta. Aikuisurheilijana taas toivon aika suoraa palautetta, Neziri miettii.

– Ja voihan ongelma voi koskea miespuolisiakin, ehkä hiukan eri näkökulmasta. Ongelmia voi syntyä vähän vahingossakin, kun ei vain osata syödä riittävästi.

Ravintoon Nezirillä itsellään on rento suhtautuminen, mutta nuorempana hän on stressannut enemmänkin.

– On mulla ollut semmoinenkin ajanjakso, mutta ei se ainakaan edistänyt mun urheiluani. Jossain vaiheessa mulla oli rasvanpelkoa ja hiilihydraattien pelkoa. Laihduin ihan liikaakin, ja osaksi sen vuoksi mulle tuli reisirepeämä.

– Mutta on ollut tärkeääkin käydä nuo läpi. Vaikeudet ovat kasvattaneet. Ja ne ovat onneksi olleet lyhyitä ajanjaksoja.