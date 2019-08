Nooralotta Neziri valmis taistelemaan mestaruudesta – "Sataprosenttisessa kunnossa jalka ei ole"

Ensimmäisen taistelun Nooralotta Neziri on jo voittanut. Jalkavammasta kärsinyt Jyväskylän Kenttäurheilijoiden aitajuoksija on sen verran hyvin ongelmansa selättänyt, että hän on perjantaina mukana Kalevan kisojen odotetuimmassa lajissa.

– Ei se kantapää sataprosenttinen ole, mutta täysillä lähden kisaamaan, Neziri kertoi medialle torstaina.

– Järki täytyy sitten toki kisapäivänä pitää mukana.

Vielä alkuviikosta Nezirin osallistuminen oli enemmän kuin epävarmaa.

– Joensuun jälkeen pidin neljä päivää täyslepoa. Maanantaina kokeilin ja silloin sattui tosi paljon. Tiistaina se oli vähän parempi ja keskiviikkona puolentoista tunnin treenissä se oli ensimmäisen tunnin ajan oireeton, Neziri kertasi viime päiviään.

Joensuun gp-kisoissa Neziri joutui jättämään kipujensa vuoksi 100 metrin aitojen finaalin väliin. Finaalissa Annimari Korte aitoi Suomen ennätyksen 12,72, ja myös Reetta Hurske paineli Nezirin vanhan SE-ajan alle. Näin kuusinkertainen aitojen Suomen mestari Neziri pääsee Lappeenrannan Kalevan kisoihin haastajan asemassa.

– Mun juoksu on usein vähän sellaista pakko voittaa -tyyppistä. Nyt voin lähteä ehkä pikkuisen rennommin ottein, Neziri näki.

Tietynlaisen jännityksen Neziri kuitenkin kisoihin tarvitsee.

– Kun tuntuu, että sydän lähtee rinnasta pois, niin silloin juoksen paremmin, hän muotoili.

Naisten aitajuoksusta on tullut uusi keihäänheitto. Eli naisten pika-aidat on Kalevan kisojen kuumin laji. Perjantain finaali onkin erittäin kiehtova, sillä Korte, Hurske ja Neziri menevät sekä kovaa että tasaisesti. Voittajaa on lähes mahdotonta ennustaa.

– Ei näin kovaa mentäisi ellei olisi ryhmäpainetta, Neziri korosti tason leveyden merkitystä.

Naiset kilpailevat toisiaan vastaan kovaa mutta rehdisti.

– Ei me vapaa-ajalla toistemme seurassa olla, mutta kisoissa juttu luistaa. Ja joskus otamme esimerkiksi Annimarin kanssa lähtöjä yhdessä verryttelykentällä, Neziri mainitsi.

Neziri on pudonnut ainakin toviksi maan kolmosaituriksi. Tilastoajat voivat osin hämätäkin, sillä keskinäisissä juoksuissa Neziri ei ole ollut jäljessä, ja Joensuussa Korte ja Hurske pääsivät juoksemaan loistavissa olosuhteissa.

– Mun kausihan ei missään tapauksessa ole ollut huono, Neziri huomautti ja oli tietysti oikeassa.

Kalevan kisojen aattoiltana Neziri ehti toviksi vakavoituakin, kun puheeksi nousi maastohiihtäjä Mona-Liisa Nousiaisen traaginen kuolema vain 36-vuotiaana.

– En tuntenut häntä, mutta uutinen pisti kyllä miettimään. Se kosketti, kun nuori ja varmasti terveellistä urheilijan elämää elänyt kokee tuollaisen kohtalon. Terveet elämäntavat eivät aina riitä. Uutinen iski ja upposi, Neziri totesi.

Naisten 100 metrin aitojen finaali juostaan perjantaina klo 19.45.