Norjalaissensaatio Haaland puski Dortmundin lisäajalla tärkeään voittoon

Norjalaistähti Erling Braut Haaland, 19, nousi jälleen Borussia Dortmundin sankariksi viimeistelemällä lisäajan päätössekunneilla joukkueensa voittomaalin jalkapallon Saksan Bundesliigassa.

Dortmund nappasi 1–0-vierasvoiton Fortuna Düsseldorfista ja kavensi eron sarjakärki Bayern Müncheniin neljään pisteeseen. Dortmundia ottelun vähemmän pelannut Bayern isännöi myöhemmin tänään Borussia Mönchengladbachia.

Dortmundilla on kautta jäljellä kolme ottelua ja Bayernilla ennen Mönchengladbach-kohtaamista neljä peliä, joten mestaruus on edelleen tukevasti Bayernin hyppysissä.

Noin tunnin kohdalla vaihdosta kentälle tullut Haaland käynnisti Dortmundin juhlat lisäajan viidennellä minuutilla puskemalla pallon taidolla verkon perukoille.

Aiemmin ottelussa Dortmundilta hylättiin videotarkistuksen jälkeen maali, koska pallon katsottiin osuneen Raphael Guerreiron käteen.

Dortmundin pelaamisen pääosin hyvin tukahduttaneelle Düsseldorfille tappio on raju pettymys, sillä joukkue on putoamisvaarassa. Kotijoukkueen Steven Skrzybski tälläsi pallon kahdesti maalikehikoihin ottelun lopussa, joten Düsseldorfilla oli mahdollisuutensa.

Haaland on tehnyt 12 Bundesliigan ottelussaan peräti 11 maalia. Dortmundin etumatka kolmantena olevaan Leipzigiin on neljä pistettä.

Werder Bremen taistelee sarjapaikastaan

Muissa lauantain otteluissa Wolfsburg ja Freiburg pelasivat 2–2, Hertha Berlin hävisi kotonaan Frankfurtille 1–4, Köln taipui kotonaan Union Berlinille 1–2 ja Paderborn kärsi kotonaan 1–5-murskatappion Werder Bremenille.

Suomalaistoppari Niklas Moisanderin Werder Bremenille päivä oli komea, sillä sarjapaikastaan taisteleva joukkue palasi tyrmäävästi voittokantaan. Vieraiden tykitystä johti kaksi maalia tehnyt Davy Klaassen. Moisander pelasi koko ottelun.

Bremeniläiset ovat sarjataulukossa viimeistä edeltävällä sijalla, joten joukkue on yhä vaarassa pudota suoraan. Voitto nosti Bremenin tasapisteisiin pykälän ylempänä olevan Düsseldorfin kanssa.

Sarjajumbo Paderbornin tilanne on lähes toivoton, sillä joukkue on jäänyt Bremenistä ja Düsseldorfista kahdeksan pistettä. Tyvikolmikolla on kullakin kolme peliä jäljellä.