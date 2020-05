Norjalaistieto tarjoili hiihdon maailmancupia Rovaniemelle – seurassa hämmästyttiin

Koronaviruksen tuoma epävarmuus urheilussa heijastuu pitkälle loppuvuoteenkin ja ensi talven hiihtolumille. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS etäkokoustaa keskiviikkona tulevan kauden maailmancupin kuvioista, ja pohdinnassa on vaihtoehtoja suuntaan jos toiseenkin.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että hiihtomahti Norja ei pysty järjestämään maastohiihdon ja yhdistetyn maailmancupin kisaviikonloppua Lillehammerissa joulukuun 5.–6. päivä. Norjassa kun ollaan jatkamassa maahantulorajoituksia aina vuoden loppuun asti.

Joulukuun cup-vajetta voitaisiin Norjan uutistoimisto NTB:n tietojen mukaan täyttää korvaajilla Ruotsista ja Suomesta: maailmancup kiinnostaa Ruotsin Jällivaarassa ja Suomen Rovaniemellä, kertoi FIS:n maastohiihdon maailmancup-komitean norjalaisjäsen Åge Skinstad NTB:lle.

– Ruka on jo suunnitelmissa (maastohiihtocupin avaajana) marraskuun lopulla. Jällivaaran on kerrottu olevan kiinnostunut cup-järjestämisestä, ja Rovaniemeltäkin on saatu signaalia mahdollisesta kiinnostuksesta. Joten saattaa olla, että ennen joulua Ruotsissa ja Suomessa kisataan. Katsotaan asiaa keskiviikkona, kertoi Skinstad.

Rovaniemellä tieto hämmästytti. Ounasvaaran Hiihtoseuran toiminnanjohtaja Ilkka Ruotsalan mukaan seurassa ei ole tietoa cup-kiinnostuksesta.

– En ole kuullutkaan moisesta, Ruotsala ihmetteli.

Ounasvaaralla ei ole maailmancup-hiihtoja nähty koskaan, mutta asia on aika ajoin ollut puheissa.

– Majoituskapasiteettia ja FIS-kelpoisia latuja löytyy. Mutta tänä korona-aikana ei kovin moni käsi nouse pystyyn (kysyttäessä maailmancup-tapahtuman järjestämisestä), Ruotsala mietti.

Varmuutta vasta loppukesästä

Maailmancup-komitean suomalaisjäsen Hannu Koivusalo sanoi STT:lle, että kalenterista keskustellaan ja eri vaihtoehtoja on esillä.

– Hyvä, että keskustellaan tiiviisti ja toiveissa on, että loppukesästä tai alkusyksystä alkaisi olemaan valmista, Koivusalo muistutti koronatilanteen tuomasta epävarmuudesta cup-kalenterin virallistamisessa.

Tilanteeseen vaikuttaa moni asia, kuten yleisön salliminen, mahdolliset matkustusrajoitteet, järjestäjien taloushaasteet, terveysviranomaisten ohjeet, ulkomailta tulevien karanteeni ja kaikki koronatoimien eroavaisuudet eri maiden välillä.

– Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Meidän pitää maltillisesti katsoa tilannetta ja miettiä eri skenaarioita, Koivusalo tiivisti.