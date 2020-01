Norjan Lindvik hyppäsi voittoon Garmisch-Partenkirchenissä

Norjan 21-vuotias Marius Lindvik voitti mäkihypyn Keski-Euroopan mäkiviikon toisen osakilpailun Saksan Garmisch-Partenkirchenissä. Voitto on hänelle uran ensimmäinen maailmancupin henkilökohtaisissa kisoissa.

Lindvik otti kärkipaikan sivuamalla mäkiennätystä 143,5 metrin hypyllä avauskierroksella, ja toisen kierroksen 136-metrinen riitti 4,8 pisteen voittoon Saksan Karl Geigerista. Puolan Dawid Kubacki oli kolmas ennen mäkiviikon avauskisan Oberstdorfin voittajaa, Japanin Ryoyu Kobayashia.

Kobayashi johtaa mäkiviikkoa 6,3 pisteellä Geigeriin, kun jäljellä ovat vielä turneen Itävallan osakilpailut Innsbruckissa ja Bischofshofenissa. Kubacki on kärjestä 8,5 pisteen päässä.

Alamommo korvaa Nousiaisen

Suomen mäkimiehistöön tulee vaihdos mäkihypyn vuodenvaihteen suurtapahtuman Keski-Euroopan mäkiviikon toiselle puolikkaalle, sillä Andreas Alamommo korvaa Eetu Nousiaisen. Alamommo on mukana turneen Itävallan kisoissa eli ensi lauantain Innsbruckin koitoksessa ja kiertueen päättävässä Bischofshofenin kisassa 6. tammikuuta.

Suomalaisesitykset klassikkokiertueella ovat olleet vaisuja. Kolmesta hyppääjästä vain Antti Aalto on nähty varsinaisessa kisassa, hänen sijoituttuaan 37:nneksi avauskisassa Oberstdorfissa. Aalto karsiutui tämänpäiväisestä Garmisch-Partenkirchenin kisasta. Nousiainen ja Niko Kytösaho jäivät karsintaan sekä Oberstdorfissa että Garmischissa.

Hyppääjävaihdoksesta kertoi ensimmäisenä Yle. Päävalmentaja Lauri Hakola vahvisti asian STT:lle.

– Eetun tilanne on se, että kunto ei yksinkertaisesti riitä näihin karkeloihin. Nikon tulokset ovat olleet myös heikkoja, mutta hän on muuten hyvässä kunnossa ja hyppy voi vielä aueta. Nikolle tämä on myös ensimmäinen kerta mäkiviikolla, ja näkee nyt sitten koko turneen, Hakola kertoi puhelimitse Saksasta.

Nousiaisen harjoittelu ei ole päävalmentajan mukaan ollut "riittävän ehjää" kesän ja syksyn aikana.

– Sairastelua, ja armeijakin on vienyt osansa. Hyppääminen on ollut ailahtelevaa. Nyt harjoittelutaukoa ja sitten katseet kohti lentomäen MM-kisoja, Hakola tiivisti Nousiaisen kunto-ongelmat.

Alamommolle kutsu turneen puolivälissä on tuttua. Hän korvasi viime vuoden ensimmäisenä päivänä Jarkko Määtän, ja hyppäsi uran ensimmäisellä mäkiviikolla 46:nneksi Innsbruckissa ja 49:nneksi Bischofshofenissa.

– Hän tulee huomenna, ja pääsemme Seefeldissä harjoittelemaan. Innsbruckin karsinta on sitten perjantaina, Hakola kertoi Alamommosta.