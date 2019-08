Norjan maajoukkuehiihtäjällä sydänpysähdys, selvisi tilanteesta hengissä

Norjan maajoukkuehiihtäjä Sondre Turvoll Fossli kiidätettiin Oslon yliopistolliseen sairaalaan sydänpysähdyksen vuoksi maanantaina. Turvoll Fossli, 26, sai nopeasti ensiapua ja selvisi tilanteesta hengissä.

– Hän voi hyvin olosuhteisiin nähden, Norjan maastohiihtomaajoukkueen lääkäri Ola Rönsen kertoi.

– Hän on tietenkin erittäin iloinen, että pysyi hengissä. Vielä on liian aikaista sanoa, mitä vaikutuksia sydänpysähdyksellä on hänen uransa jatkolle.

Sprinttispesialisti Turvoll Fossli on voittanut urallaan yhden maailmancupin osakilpailun. Tämä tapahtui Rukalla vuonna 2015. Maailmancupin palkintopallille hän on kavunnut kaikkiaan neljästi.