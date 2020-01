Norwich joutuu ManU:n luo ilman ykköstykkiään – takareisivaiva pitää Pukin sivussa

Jalkapallon Englannin Valioliigan Norwichin suomalaishyökkääjä Teemu Pukki ei pelaa, kun Norwich kohtaa lauantaina Valioliigan vieraspelissä Manchester Unitedin. Sarjassa viimeisenä olevan Norwichin valmentaja Daniel Farke kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Pukki on pelannut tähän mennessä kaikki Norwichin 21 liigapeliä tällä kaudella ja on joukkueen ykkösmaalintekijä yhdeksällä osumallaan. Viime viikonlopun cup-pelistä Prestonia vastaan hän oli sivussa takareisivamman takia, ja vaiva pitää hänet poissa myös ManU-ottelusta. Farke kuitenkin uskoo, että Pukki on pelikunnossa Norwichin seuraavassa pelissä eli 18. tammikuuta pelattavassa Bournemouth-kotiottelussa.

– Toivon, että hän pääsee ensi viikolla joukkueharjoituksiin ja olen aika luottavainen, että hän on käytettävissä Bournemouthia vastaan, valmentaja sanoi.