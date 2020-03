Norwichin tilanne jatkui synkkänä – Pukki jäi maalitta

Teemu Pukin edustaman Norwichin tilanne jalkapallon Englannin Valioliigassa synkkeni entisestään, kun joukkue hävisi vieraissa Sheffield Unitedille 0–1. Flunssasta toipunut Pukki pelasi koko ottelun vieraiden hyökkäyksessä.

Ottelua oli alle varttitunti takana, kun Pukki pääsi mainioon tekopaikkaan, mutta laukaus osui läheltä tolppaan. Sheffield Unitedin Billy Sharp ei sen sijaan erehtynyt vaan puski pallon voimalla maaliin 36. minuutilla.

Norwich sai toisella puoliajalla painetta kotijoukkueen maalille, mutta nousijaryhmien kohtaaminen päättyi Sheffield Unitedin voittoon.

Norwich on jämähtänyt sarjataulukon jumbosijalle. Joukkue on kerännyt 21 pistettä, kun pykälän ylempänä olevalla Aston Villalla on 25. Villa on kuitenkin pelannut Norwichia kaksi ottelua vähemmän.

Bournemouth, Watford ja West Ham ovat Norwichia kuusi pistettä karussa, joten päävalmentaja Daniel Farken miehistön tilanne on vaikea.

Pukin kuiva kausi jatkui

Myös Pukilla on ollut viime aikoina nihkeää. Suomalaishyökkääjä on tehnyt Valioliigassa 11 maalia, mutta edellinen pelitilanneosuma on joulukuulta. Tämän vuoden puolella hän on tehnyt kaksi rangaistuspotkumaalia.

Muissa lauantain peleissä Liverpool voitti kotonaan Bournemouthin 2–1, Arsenal kotonaan West Hamin 1–0, Crystal Palace kotonaan Watfordin 1–0 ja Newcastle vieraissa Southamptonin 1–0. Wolverhampton ja Brighton pelasivat maalittoman tasatuloksen.

Burnleyn ja Tottenham välinen ottelu päättyy myöhemmin lauantaina.

Arsenalin maalin teki toisella puoliajalla Alexandre Lacazette, Palacen osuman avausjaksolla Jordan Ayew ja Newcastlen maalin toisella puoliajalla Allan Saint-Maximin.

Salah ja Mane tehokkaina

Liverpool karkasi sarjakärjessä jo 25 pisteen päähän toisena olevasta Manchester Citystä, joka on pelannut kaksi ottelua vähemmän.

Bournemouthia vastaan Liverpoolin hyökkääjätähdet Mohamed Salah ja Sadio Mane viimeistelivät maalin mieheen. Vierasjoukkue Bournemouth siirtyi yhdeksännellä peliminuutilla johtoon Callum Wilsonin maalin läheltä tekemällä osumalla.

Maali kuumensi kotiyleisön ja Liverpoolin päävalmentajan Jürgen Kloppin tunteita. Osumaa edelsi tilanne, jossa Wilson näytti työntävän Liverpoolin Joe Gomezin pois pallosta. Maali kuitenkin hyväksyttiin videotarkistuksen jälkeen.

Kun ottelua oli takana 25 minuuttia, Mane riisti pallon helposti Jack Simpsonilta. Manen syöttö ei ollut paras mahdollinen, mutta Salah laukoi pallon silti maaliin.

Ottelun 33. minuutilla Virgil van Dijk pelasi pitkän pallon Manelle, joka rynni läpiajoon ja viimeisteli varmasti.