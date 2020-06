Norwichin valmentaja selitti Pukin penkittämistä ja vakuutti täyttä luottoa suomalaiskärkeensä

Jalkapallon Englannin Valioliigan Norwichin suomalaistähti Teemu Pukki jäi vaihtopenkille ensimmäisen kerran Norwich-uransa sarjapeleissä, kun Valioliigan jumbojoukkueen ahdinko syveni keskiviikkoillan 0–1-kotitappiolla Evertonille. Norwichin saksalaisvalmentaja Daniel Farke kuitenkin rauhoitteli niitä, joita ykköstykin penkittäminen huolestutti ja äimistytti.

– Joskus kuivan kauden katkaisemiseen järkeä voi olla siinä, että pelaaja tuodaan peliin vastustajan ollessa jo väsyneempi. Sitä yritimme, mutta se ei onnistunut, Farke totesi viitaten Pukin parikymmenminuuttiseen ottelun lopussa.

– Teemu tietää, että tuen häntä aina ja luotan häneen täysin.

Pukin "kuiva kausi" juontaa jo viiden kuukauden taakse. Hänen viimeisin liigamaalinsa on tammikuun 22. päivältä, jolloin hän teki kauden 11. liigamaalinsa Norwichin kohdatessa Tottenhamin.

Norwich on 21 pisteellä sarjassa viimeisenä. Säilymiseen vaadittava 17:s sija on tällä hetkellä kuuden pisteen päässä. Pelejä on jäljellä vielä seitsemän.