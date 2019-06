Nostalgiavaroitus: Legendaarisissa juhannuskisoissa on aikojen saatossa kilpaillut yli 30 olympiavoittajaa – muistatko vielä nämä yleisurheilusuuruudet?

Paavo Nurmi Gameseissa Turussa kilpaili viime viikolla tukku maailman huippuyleisurheilijoita. Kisat olivat harvinaista herkkua, sillä Suomessa järjestetään harvoin yleisurheilukilpailuja, joihin saadaan mukaan maailman parhaimpia yleisurheilijoita.

Minun lapsuudessani ja nuoruudessani oli toisin. Silloin pidin itsestään selvyytenä, että olympiavoittajat, maailmanennätysmiehet ja muut yleisurheiluhuiput tulevat kilpailemaan kotipaikkakunnalleni Saarijärven juhannuskisoihin. Moni huippu koukkasi Keuruun aattokisojen kautta Saarijärvelle ja sieltä Helsinkiin Maailmankisoihin.

Jäin juhannuskisakoukkuun 9-vuotiaana vuonna 1971, kun Kenian Kipchoge Keino yritti Saarijärvellä 5000 metrin maailmanennätystä. Keräsin muutamana juhannuksena nimikirjoituksia ja vuonna 2001 kirjoitin juhannuskisoista kirjan Koko Saarijärvi kiehui.

Saarijärven juhannuskisoissa on kilpaillut 31 yksilölajien ja seitsemän viestinjuoksun olympiavoittajaa.

Huikeimmat vuodet ajoittuivat 1970-luvulla, vaikka Neuvostoliittoa edustanut latvialainen Janis Lusis ehti kiskaista keihäänheiton maailmanennätyksen 91,98 jo vuoden 1968 juhannuskisoissa.

Kaikista kovin vuosi oli 1976, sillä juhannuskisoihin osallistuneet urheilijat voittivat kuukautta myöhemmin peräti viisi kultamitalia Montrealin olympiakisoissa. Saarijärven kävijöistä kultaa ottivat Trinidad & Tobagon Hasely Crawford 100 metrillä, Uuden-Seelaninin John Walker 1500 metrillä, Lasse Virén 5000 ja 10 000 metrillä sekä USA:n Mac Wilkins kiekonheitossa.

Montrealin olympiavoittajista Saarijärvellä kilpailivat ennen vuotta 1976 estejuoksun kultamitalisti, Ruotsin Anders Gärderud sekä neuvostoliittolainen kolmiloikkaaja Viktor Sanejev.

Kolme Montrealin kultamitalistia kilpaili juhannuskisoissa myöhemmin: 400m metrin aituri Edwin Moses (USA) ja keihäänheittäjä Miklos Nemeth (Unkari) vuonna 1978 sekä seiväshyppääjä Tadeusz Slusarski (Puola). 1981. Kattaus on melkoinen kuin joukkoon lisätään kolme viestinjuoksun yhdysvaltalaista kultamitalistia: Yhdysvaltain Maxie Parks, Millard Hampton ja Benny Brown.

800 metrin loppumetrien kuvassa vuodelta 1976 Steve Ovett nostaa kädet ylös voiton merkiksi. Takana tulee John Walker.

Molemmille kokemukset Saarijärveltä jäivät mieleen, sillä he muistelevat juhannuskisoja elämäkerroissaan.

Ovett nimeää kirjassaan Saarijärven paikaksi, joka on keskellä ei mitään. Hän kertoo tulleensa Helsingistä Saarijärvelle junalla ja kahdella linja-autolla.

– En löytänyt kilpailijoiden sisäänkäyntiä. Menin portille ja yritin selittää, että olen Steve Ovett.

20-vuotiasta brittinuorukaista, joka oli Rooman EM-kisojen 800 metrin hopeamitalisti, ei kuitenkaan tunnettu ja hän joutui sanojensa mukaan maksamaan 11 markan pääsylipun päästääkseen kentälle.

Kirjaani haastatellut kisajärjestäjät kiistivät Ovettin tarinan pääsylipun maksamisesta, vaikka Ovett tuli heidän mukaansa juhannuskisoihin yllättäen.

Ovettin ja Walkerin kaksintaisto on noteerattu myös Walkerin muistelmissa.

– Steve Ovett, silloin jo lupaava englantilainen puolimaileri, teki matkan Saarijärvelle omillaan, jopa liftaten osan matkasta, lyödäkseen minut. Hän myös teki sen. Mutta kilpailu oli minulle yksi muiden joukossa.

Walker harmitteli huonoa säätä.

– Saarijärvellä sade oli loputonta. Se ei todellakaan ollut idyllinen kesänviettopaikka tuohon aikaan.

Onneksi hänen ei tarvinnut muodostaa käsitystään juhannuksesta yhden vuoden perusteella. Edellisvuonna otetuissa lehtikuvissa hän paistatteli ilman paitaa Saarijärven lämpimässä säässä.

Walker, Wilkins ja ugandalainen 400 metrin aitojen olympiavoittaja John Akii-Bua olivat uskollisia Saarijärven kävijöitä. He osallistuivat juhannuskisoihin peräti kolmena vuotena.

Tänä vuonna Saarijärven juhannuskisat järjestetään jo 83. kerran. Koska väillä on ollut taukoa, ensimmäisistä juhannuskisoista on kulunut jo 90 vuotta. Juhannuskisat on yksi Suomen pisimpään järjestetyistä urheilutapahtumista.

Saarijärvellä oli taitavia kisajärjestäjiä, mutta pelkästään heidän ansiostaan juhannuskisat eivät nousseet parhaana vuonna jopa 14 000 katsojaa vetäneiksi kisoiksi. Suurta yleisömäärä selittää se, että kisat olivat pitkään kaksipäiväiset.

Juhannuskisojen kultaiset vuodet olivat 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin Suomessa jaettiin urheilijoille ruskeita kirjekuoria eli pimeitä palkkioita. Saarijärvellä raha kiersi niin, että Kukonhiekan tanssilavan lipputuloista maksettiin heti seuraavana päivänä urheilijoille.

1970-luvulla monessa maassa ainakin yritettiin noudattaa amatöörisääntöjä eikä Kultaisen liigan kaltaista rahakisasarjaa vielä ollut.

Saarijärvellä ei – eikä muillakaan paikkakunnilla Suomessa – ole voitu mitään yleisurheilun aseman heikkenemiselle, urheilun yleiselle kaupallistumiselle ja maailman parhaiden yleisurheilijoiden isoille palkkiovaatimuksille.

Kultaiset vuodet eivät palaa, mutta muistetaan niitä hyvällä. Saarijärven juhannuskisat on edelleen suosittu urheilutapahtuma, joka vetää uskollisen katsojajoukon joka vuosi.