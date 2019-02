Nuoret Korva ja Piippo mukana hiihdon MM-joukkueessa – lisäpaikkoja on luvassa etenkin sprinttiin SM-kisojen ja Lahden maailmancupin perusteella

Hiihtoliitto julkisti Imatran SM-hiihtojen yhteydessä ensimmäiset valintansa 20. helmikuuta alkaviin Seefeldin MM-kisoihin. MM-paikan sai 15 maastohiihtäjää, ja päävalmentaja Matti Haaviston joukkue täydentyy vielä muutamalla hiihtäjällä Imatran SM-hiihtojen sunnuntain sprintin ja ensi viikonloppuna kisattavan Lahden maailmancupin jälkeen.

Naisten joukkueeseen nimettiin lauantaina Anita Korva, Johanna Matintalo, Laura Mononen, Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo, Krista Pärmäkoski ja Riitta-Liisa Roponen. Joukkueesta Korva, 19, ja Piippo, 20, ovat nuorinta kaartia, 40-vuotias Roponen kokenein.

Miehissä kisamatkan lunastivat Ristomatti Hakola, Matti Heikkinen, Perttu Hyvärinen, Lari Lehtonen, Joni Mäki, Iivo Niskanen, Antti Ojansivu ja Anssi Pentsinen.

Valinnat tekivät maajoukkueen valmentajat Haavisto, Teemu Pasanen ja Mikko Virtanen sekä maastohiihdon valmennuspäällikkö Eero Hietanen. Joukkueen siunasi Hiihtoliiton johtoryhmä.

Jokainen valittu kisaa MM-laduilla

Avausmatkalla sprinttihiihdossa naisten MM-nelikko on täysin auki, sillä Pärmäkoskenkin hiihtäminen on epävarmaa. Miehissä Hakola ja Mäki kisaavat Seefeldissä sprintin, mutta pari paikkaa sille matkalle on vielä jaossa.

Haaviston mukaan myös sprinttiä pidemmille eli niin sanotuille normaalimatkoille kaivataan vielä vahvistusta. Naisista etenkin Susanna Saapunki ja Anne Kyllönen ovat ehdolla.

– Meillä on vielä muutama hiihtäjä, joiden matka Seefeldissä ei ole selvillä. Pyrimme siihen, että kaikki valitut hiihtävät kisan MM-laduilla, Haavisto kertoi Imatralla.

Hiihtäjien MM-ohjelmassa on neljä henkilökohtaista kilpailua, pariviestit ja viestit naisille ja miehille.

– Urheilijavahvuus nousee noin 20:een, Haavisto sanoi.

Korva Pärmäkosken jäljille

Nuorten tuore MM-hopeamitalisti Piippo on ehtinyt esittää tasonsa tällä kaudella maailmancupissakin, mutta Korva antoi aikuisten MM-kisanäyttönsä nuorten MM-laduilla Lahdessa viime viikolla kolmella pronssillaan.

Haavisto naureskeli, että suurelta yleisöltä ja medialta tuli painetta, että Korvan pitää olla joukkueessa.

– Anitan hyvät suoritukset Lahdessa nuorten MM-kisoissa ja täällä Imatralla osoittivat, että hän kuuluu joukkueeseen, Haavisto sanoi ja muistutti, että hänen oma suojattinsa Pärmäkoski nousi myös juniori-ikäisenä aikuisten MM-tasolle 2009.

Valmennusjohto arvostaa Korvan hiihdossa vauhdin lisäksi monipuolisuutta. Hän on yksi ehdokas sprinttiin ja myös perinteisellä hiihtotavalla kisattavaan pariviestiin.