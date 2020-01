Nuoret Leijonat yrittää kammeta itsensä mitalipeleihin – Yhdysvallat puolivälierän suosikki

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue on tänään illalla tiukassa paikassa nuorten MM-kisoissa. Edessä on puolivälierä Yhdysvaltoja vastaan, ja tappio romuttaisi Suomen mitalihaaveen.

Monissa papereissa Yhdysvallat on Tshekin Trinecissä pelattavan puolivälierän voittajasuosikki.

Suomi hävisi alkulohkossaan kovista maista sekä Ruotsille että Sveitsille ja jäi kolmanneksi. Raimo Helmisen valmentaman joukkueen pelaaminen toimi vain hetkittäin. Yhdysvallat sijoittui omassa lohkossaan Kanadan takana toiseksi.

Suomalaispelaajat voivat ammentaa tilastouskoa illan otteluun. Suomi on hallitseva maailmanmestari ja vienyt kuudesta viime MM-turnauksesta nimiinsä kolme.

Suomi ja Yhdysvallat ovat kohdanneet toisensa vuodesta 1977 saakka pelatuissa nuorten MM-kisoissa 34 kertaa, ja tasaista on ollut. Suomi on voittanut peleistä 17, Yhdysvallat 16 ja kerran on päädytty tasatulokseen.

Suomi kukisti Yhdysvallat finaalissa

Vuosi sitten maat kohtasivat alkulohkossa ja finaalissa. Alkulohkon ottelussa Yhdysvallat oli parempi, mutta tärkeimmän pelin eli loppuottelun Suomi voitti.

Tuolloin suuren huomion veivät Yhdysvaltain Jack Hughes ja Suomen Kaapo Kakko, jotka nykyään rakentavat NHL-uriaan.

Tämänvuotisesta Nuorten Leijonien ryhmästä ei löydy Kakon kaltaista mediamagneettia, mutta esimerkiksi maalivahti Justus Annunen on suuressa roolissa.

Yhdysvaltain riveistä esille nousevat muun muassa tehohyökkääjät Trevor Zegras (0+9) ja Shane Pinto (4+3). Zegras johtaa turnauksen pistepörssiä. Suomalaisista eniten pisteitä on kerännyt hyökkääjä Patrik Puistola (4+3).

Yksi mielenkiintoisista yhdysvaltalaispelaajista on Cole Caufield, joka ei ole vielä syttynyt valtavaan pistetehtailuun. Huhtikuussa pelatuissa alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa Caufield pommitti peräti 14 maalia. Yhtä suureen maalimäärään on alle 18-vuotiaiden MM-turnauksissa yltänyt vain Aleksandr Ovetshkin.

Torstain muut puolivälierät ovat Sveitsi–Venäjä, Kanada–Slovakia ja Ruotsi–Tshekki. Nuorten Leijonien ja Yhdysvaltojen välinen ottelu alkaa Suomen aikaa kello 18.30.

Suomen kentälliset Yhdysvallat-peliin:

20 Matias Maccelli–25 Antti Saarela–15 Lenni Killinen

29 Kim Nousiainen–33 Lassi Thomson

21 Patrik Puistola–27 Kristian Tanus–18 Joonas Oden

4 Ville Heinola–2 Santeri Hatakka

12 Eemil Erholtz–23 Ville Petman

9 Toni Utunen–5 Mikko Kokkonen

35 Aku Räty–34 Aatu Räty–24 Sampo Ranta

3 Anttoni Honka–6 Peetro Seppälä

Maalilla: 30 Justus Annunen (varamaalivahti: 31 Jasper Patrikainen)