Nuoret voittokoneet juhlivat Oulu Expresseissä

Oulun Äimärautiolla ravatut Oulu Express -suurkilpailut sujuivat suurten ennakkosuosikkien tahdissa. Nelivuotias suomenhevosori Landen Paukku ja kolmevuotias lämminveriori Graceful Swamp ovat tällä kaudella kulkeneet voitosta voittoon, eikä kummallekaan löytynyt pysäyttäjää Oulussakaan.

Kaustislaisen Jani Suonperän omistama, ohjastama ja valmentama Landen Paukku on juossut urallaan kahdeksan starttia, jotka kaikki se on voittanut. Oulussa Landen Paukun hidasteena oli takarivin lähtöpaikka, mutta Suonperä teki ratkaisunsa jo ennen kisan puoliväliä ja ajoi Landen Paukun johtaneen Jostoisin rinnalle.

Loppusuoralla Landen Paukku oli omaa luokkaansa, vaikka ei Suonperän mielestä olekaan nyt parhaimmillaan.

– Landen Paukku on kasvanut ja on nyt vähän jäykkä. Sillä on kuitenkin niin hyvä kilpailupää, että se hoiti homman, Jani Suonperä ihasteli.

Pitkä voittoputki

Graceful Swampin takana on tamperelainen Erkki-Pekka Mäkinen. Itsekin kilpaa ajava Mäkinen on luovuttanut oriin ohjat tällä kaudella Ari Moilaselle, jonka ajamana Graceful Swamp ei ole hävinnyt vielä kertaakaan. Tältä kaudelta Graceful Swampilla on 12 starttia ja 12 voittoa, ja kaikkiaan voittoputki on 13 täysosuman mittainen.

– Onhan tämä aivan poikkeuksellinen yksilö. Kaikki oli tänäänkin oikein helppoa, Moilanen kuvaili.

Sekä suomenhevosten että lämminveristen Oulu Expressin ykköspalkinto oli 21 000 euroa. Graceful Swampilla on seuraavaksi vuorossa ikäluokan suurin kilpailu Kriterium, mutta Landen Paukku ei pääse osallistumaan suomenhevosten Kriteriumiin, sillä siitä ei ole maksettu kaikkia kilpailun ennakkomaksuja.

Oulun T76-finaaleissa ajettiin myös avoimen luokan grand prix -lähdöt molemmille roduille. Kylmäveristen kisan vei kauden suuriin tähtiin kuuluva Tähen Toivomus. Lämminveristen lähdössä juhli jo kymmenvuotiaaksi varttunut kestomenestyjä Bret Boko, joka muistetaan muun muassa kolmen vuoden takaisena Finlandia-Ajon voittajana.