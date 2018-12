Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen MM-leiriryhmä vahvistuu puolustaja Urho Vaakanaisella, Jääkiekkoliitto kertoo Leijonat-verkkosivustollaan. Hän debytoi lokakuussa NHL:ssä Bostonin riveissä, mutta aivotärähdys pakotti joensuulaislähtöisen puolustajan pitkälle toipumislomalle. Vaakanaiselle on kertynyt tällä kaudella otteluita myös AHL:ssä.

– Loukkaantumisen vuoksi peleistä sivussa ollut Vaakanainen on harjoitellut jo pitkään joukkueen mukana ja on täysin terve. Olemme Bostonin kanssa seuranneet tilannetta tarkasti ja on hienoa, että seura päästää ”Uken” Kanadaan, Suomen nuorisomaajoukkueiden GM Kimmo Oikarinen kertoi.

Aiemmin tällä viikolla puolustaja Henri Jokiharju ja hyökkääjä Eeli Tolvanen liittyivät MM-leiriryhmään. Nuorten MM-kilpailut alkavat Kanadassa tapaninpäivänä.