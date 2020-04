Nuorten maailmanmestari Nyman saa seuraa pikkuveljestään – Lukko hankki puolustukseensa kaksi tulevaisuuden lupausta

Jääkiekkoliigassa pelaava Lukko on hankkinut miehistöönsä kaksi nuorta puolustajaa Luka Nymanin ja Noel Pietilän. Nymanin sopimus on ensi kaudesta kahden vuoden optiolla, Pietilän sopimus on mallia 2+1 vuotta.

Helsinkiläisen Jokerien kasvatti Nyman, 18, saapuu Suomeen Itävallan junioriliigasta. Hänen isoveljensä, hyökkääjä Linus Nyman on pelannut kaksi viime kautta Liigaa Lukossa. Linus Nyman kiekkoili 2019 nuorten maailmanmestaruuden voittaneessa Suomen joukkueessa.

Luka Nymania vuoden vanhempi Pietilä tulee Lukkoon HIFK:sta. Nyman on pelannut poikkeuksellisen paljon juniorimaaotteluja.

– Hän on käytännössä osallistunut kaikkiin maajoukkuetapahtumiin, mihin on ollut mahdollista osallistua, kuvailee urheilujohtaja Kalle Sahlstedt Lukon kotisivuilla.