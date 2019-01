Nuorten maailmanmestarit Kupari ja Laaksonen saivat kutsun jääkiekon A-maajoukkueeseen

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajaa Jukka Jalosta ei voi syyttää vanhaan jämähtämisestä. Jalonen julkaisi maanantaina leijonamiehistön helmikuun alussa Venäjällä ja Ruotsissa pelattavaan Euro Hockey Tourin turnaukseen ja otti mukaan neljä ensikertalaista.

Uudet A-maajoukkuepelaajat ovat Ilveksen puolustaja Oskari Laaksonen, Kärppien hyökkääjä Rasmus Kupari, Pelicansin hyökkääjä Hannes Björninen ja Pelicansin puolustaja Oliwer Kaski.

Nelikosta Kupari, 18, ja Laaksonen, 19, pelasivat vuodenvaihteessa Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa, joka voitti MM-kultaa Kanadassa.

– Myös Kaapo Kakko olisi mukana joukkueessa, jos olisi terveenä, Jalonen viittasi nuorten MM-kullan ratkaisijaan.

– Näiden neljän debytantin lisäksi mukana on yhdeksän pelaajaa, jotka ovat debytoineet A-maajoukkueessa aiemmin tällä kaudella, Jalonen painotti.

Tähän pelaajajoukkoon lukeutuvat maalivahdit Rasmus Tirronen ja Veini Vehviläinen, puolustajat Otto Leskinen ja Niklas Friman sekä hyökkääjät Mika Partanen, Anrei Hakulinen, Antti Kalapudas, Ville Leskinen ja Juhani Tyrväinen.

– Kyseessä on aika kokematon joukkue, mutta taitava ja nälkäinen. Joukkue on motivoitunut. Kaikki ovat saaneet hyvin vahvuuksiaan esille aiemmissa tapahtumissa, ja siksi he ovat päässeet uudelleen mukaan, Jalonen jatkoi.

Ripaus Veikkoa ja Essiä

Laaksonen ja Kupari vakuuttivat Jalosen viimeistään nuorten MM-kilpailujen esityksillään. Puolustaja Laaksonen pelaa vahvaa kautta Ilveksessä ja hyökkääjä Kupari Kärpissä.

– Rightin puolen senttereitä ei ole Suomella juuri ollut maajoukkueessa. Petri Kontiola on viimeisin. Sitä ennen Niemisen Veikko (Mika) ja Keskisen Esa, Jalonen muisteli.

Kupari tuo rightin pelaajana vaihtoehdon Suomen hyökkäykseen. Laaksonen tuo raikkautta takalinjoille.

– Tykkään hänen pelirohkeudestaan, liikkumisestaan ja peli-ilostaan, Jalonen vastasi Laaksosesta kysyttäessä.

Nuorten vastapainoksi EHT-turnaukseen matkaavassa joukkueessa on hyökkääjä Janne Pesonen, 36, joka kuului Jalosen luottomiehiin jo tämän edellisen A-maajoukkuevalmennuspestin aikana. Mielenkiintoinen lisä on myös Saksan liigassa pelaava puolustaja Joonas Lehtivuori.

Painopiste Pohjois-Amerikkaan

Suomi kohtaa helmikuun EHT-turnauksessa Jaroslavlissa Venäjän. Ensi viikon torstaina pelattavan ottelun jälkeen lauantaina Tukholmassa vastassa on Tshekki lauantaina ja Ruotsi sunnuntaina.

Päävalmentaja Jalosen mukaan pelaajatarkkailun painopiste siirtyy helmikuun turnauksen jälkeen Pohjois-Amerikkaan, missä pelaavista haetaan vahvistusta kevään MM-kilpailuihin.

– Helmikuussa on ensimmäinen ja maaliskuussa toinen keikka Pohjois-Amerikkaan. Olen tietysti nähnyt pelejä televisiosta, mutta Pohjois-Amerikassa pääsee myös tapaamaan pelaajia, Jalonen avasi lähiviikkojen suunnitelmia.

Naisleijonien tämän kauden päätavoite ovat Espoossa huhtikuussa pelattavat MM-kotikisat. Niihin joukkue valmistautuu EHT-turnauksessa Venäjällä ensi viikolla.