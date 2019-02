Nykänen muistaa hyvin uransa pahimman loukkaantumisen: "Hirveä matka USA:sta Suomeen, vain pari Buranaa antoivat"

Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 16.7.2013 Matti Nykäsen 50-vuotispäivän kunniaksi.

Huippu-urheilijankaan keho ei kestä mitä tahansa. Ylipitkiä hyppyjä vaarallisille mitoille usein pomppinut Matti Nykänen on siitä elävä esimerkki.

Nykänen on tuttu asiakas kirurgeille. Hänen selkänsä on operoitu kahteen otteeseen ja polvet yhteensä seitsemän kertaa.

– Selkä on leikattu kahdesti, oikea polvi on leikattu kahdesti ja tähystetty kahdesti, vasen polvi on tähystetty kahdesti ja leikattu kerran, Nykänen luettelee.

– Ja kerran meni nilkka kaupungilla, kun astuin kynnykseen.

Tuoreimmasta leikkauksesta on vasta reilu kuukausi. Nykäseltä poistettiin kesäkuussa sekä umpisuoli että paksusuolta ärhäkän tulehduksen vuosi. Juhannuksen kolme keikkaansa hän teki toipilaana noin 40-senttinen pystysuora arpi vatsassaan.

Nykänen muistaa hyvin uransa pahimman loukkaantumisen. Polvi meni säpäleiksi kesällä 1984 Lake Placidin muovimäessä USA:ssa.

– Puru otti sukseen kiinni ja käänsi jalan ympäri. Polvesta meni kaikki, eikä siinä ollut pitoa mihinkään suuntaan. Kaikki meni. Olin silloin armeijassa ja se oli kova paikka.

Nykänen tuotiin Suomeen operoitavaksi normaalilla reittilennolla.

– Se oli hirveä matka Lake Placidista Suomeen, kun eivät antaneet minulle kuin särkylääkettä, pari Buranaa. Sain sentään pitää jalkaa etupenkissä suorana Finnairin lennolla. Jalassa ei tosiaankaan ollut mitään pitoa.

Jyväskylässä tehty leikkaus onnistui hyvin. Nykänen voitti talvella 1985 maailmancupin, lentomäen maailmanmestaruuden ja kaksi mitalia Seefeldin MM-kisoista.

Vastoinkäymisiä. Niitä Nykäsen tielle on osunut kosolti. Hänet on tuomittu kahdesti vankilaan pahoinpitelystä.

Yhteensä yli kahden vuoden mittaisia kiven sisässä lusimisiaan Nykänen ei halua julkisuudessa muistella. Hän pitää tuomiota edelleen epäreiluina.

Alkoholilla on ollut usein osuutta Nykäsen vastoinkäymisiin. Humalassa hänen luonteensa saattaa muuttua ikävällä tavalla.

Nykyisin Nykänen välttelee väkeviä juomia.

– Joskus otan olutta tai siideriä, mutta kirkkaita viinoja en ollenkaan. En halua krapulaa ja paskan makua suuhun. Minulla ei ole mitään mielenkiintoa saada hirveää pikakänniä. Elimistöni ei halua sitä.