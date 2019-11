Nyrkkeilyliitto tavoittelee vähintään kahta paikkaa ensi vuoden olympiakehään

Naisnyrkkeilijät Mira Potkonen ja Elina Gustafsson sekä miesnyrkkeilijä Arslan Khataev ovat tällä tietoa vahvimmat ja vankimmat suomalaisehdokkaat Tokion ensi vuoden olympialaisten nyrkkeilykehään.

– Vielä en voi pöytään lyödä nimiä. Kukaan ei voi. Euroopan osalta olympianyrkkeilyihin on karsintaturnaus Lontoossa maaliskuussa, koko maailmaa käsittävä karsintaturnaus isketään taasen toukokuussa Pariisissa, Suomen Nyrkkeilyliiton puheenjohtaja Henrik Tavio sanoo.

Pääsy olympialaisiin on sisällöllisesti ja imagollisesti tärkeätä lajille kuin lajille, ei vähiten nyrkkeilylle.

– Kaikkemme teemme, jotta saamme nyrkkeilijöitämme olympiakehään, minimivaatimus meillä on kaksi nyrkkeilijää, mutta emmehän me kahteen tyydy. Lähetämme eturivin ehdokkaitamme 2–3 kovaan kansainväliseen turnaukseen ennen ensimmäistä eli Euroopan karsintaturnausta, Tavio puhui.

Kansainvälinen olympiakomitea päätti alkukesällä Sveitsin Lausannessa ottaa olympianyrkkeilyt totaalisesti omaan hanskaansa. Se syrjäytti Kansainvälisen nyrkkeilyliiton AIBA:n Tokion viiden renkaan kekkereistä AIBA:n monisyisten ongelmien vuoksi.

"Raakaa peliä se on"

Sunnuntaina Tampereella Mira Potkonen löi nyt voittoon 40. kerran järjestetyssä ja 17 osallistuneen maan Tammer-turnauksessa. Potkonen kukisti vastustajansa Italiasta, Brasiliasta ja Puolasta. Energiselle Potkoselle Tammer oli vain välietappi, siisti suupala.

– Tärkeintä on olla iskussa Lontoon karsintaturnauksessa. Siellä kuusi parasta sarjaa kohti ottaa tiketin olympialaisiin. Raakaa peliä se on, rankingit ikään kuin pyyhitään pois ennen olympiakarsintoja, Potkonen puhui.

Verrata voi vaikka painiin, jossa ennen olympiakarsintoja jo MM-kisojen kuudelle parhaalle annettiin – tosin maapaikkakohtainen – osallistumisoikeus olympialaisiin.

Potkonen käy hierojalla maanantaina, tiistaina hän lyö, tanssii ja hyppii taas. Ensin Suomessa, sitten:

– Lähden joulukuussa kahdentoista päivän treenileirille Kazakstaniin. Jo tammikuussa kisaan Bulgariassa. Sieltä leirille jonnekin. Fokus on koko ajan Lontoossa, Potkonen mainitsi.

Potkonen otellut ahkerasti

Potkonen on 2000-luvun kiistatta menestynein suomalaisnyrkkeilijä. Arvokisoista Potkonen on poiminut olympiapronssin ja kaksi MM-pronssia. Hänen mitalitilillään on myös kaksi EM-kultaa ja yksi EM-hopea.

Potkonen ei kaihda kisaamasta. Hän on tänä vuonna otellut kansainvälisissä kehissä jo 23 kertaa. Voittoja noista matseista hänellä on 21.

Potkonen ei tällä tietoa havittele ammattinyrkkeilijäksi. Siten hänen kisansa ovat ohi ensi vuoden päättyessä. Amatöörinyrkkeilyssä ottelijoiden yläikäraja on 40 vuotta. Sen Potkonen täyttää vuoden 2020 marraskuussa.