Nyrkkeilyn olympiakelpoisuus on katkolla joulukuussa

Kansainvälinen olympiakomitea KOK vaatii nyrkkeilyn maailmanlaajuiselta kattojärjestöltä lisäselvitystä hallintonsa asianmukaisuudesta. Kansainvälisen nyrkkeilyliiton Aiban täytyy vakuuttaa KOK rehellisyydestään, tai laji voidaan joulukuussa sulkea pois Tokion olympiakisoista 2020.

Epäilyt Aiban korruptoituneisuudesta voimistuivat tämän kuun alussa, kun kattojärjestön puheenjohtajaksi valittiin uzbekistanilainen liikemies Gafur Rahimov. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Rahimovilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen huumerikollisuuteen. Hän on Yhdysvaltain pakotelistalla. Rahimov on kiistänyt epäilyt.

KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach on kertonut olevansa huolissaan Aiban hallinnon läpinäkyvyydestä.

KOK:n on määrä päättää nyrkkeilyn olympiakelpoisuudesta ensi kuussa Tokiossa.