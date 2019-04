O2-Jyväskylä naulasi tavoitteekseen Salibandyliigan ja teki tärkeitä jatkosopimuksia

O2-Jyväskylän seuraväki on linjannut seuran strategiaa ja tavoitteita seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi. Tavoitteiksi naulattiin miesten ja naisten edustusjoukkueiden osalta paikka Salibandyliigassa vuoteen 2022 mennessä.

O2:n naiset nousivat vuoden divarivisiitin jälkeen ensi kaudeksi Liiga B:hen, ja jatkossa tähtäin on Liiga A:ssa. Miehet puolestaan sijoittuivat toisella divarikaudellaan runkosarjassa kuudenneksi ja selviytyivät pudotuspeleihin.

Heti alkuviikolla miesten edustusjoukkue pääsi myös kertomaan merkittäviä sopimusuutisia. Nimensä sopimuspapereihin rustasivat hyökääjistä joukkueen monivuotinen kapteeni Joni Lempinen (28), Iiro Kinnunen (26) ja Iiro Pieviläinen (23), puolustaja Vesa Sivula (24) sekä viime kauden molemmat maalivahdit eli Henri Tikkanen (26) ja Tommi Kauppinen (21).

Miesten edustuksen päävalmentaja Joonas Kaasalainen näki, että viikonloppuna linjatuilla tavoitteilla oli suuri merkitys nyt tehtyjen sopimusten aikaansaamisessa.

– Se oli taas yksi askel eteenpäin, joka tuo tavoitteellisuutta tekemiseen. Nyt on seuran ja joukkueen selkeä yhteinen tavoite, jota kohti lähdetään tekemään töitä, Kaasalainen sanoi.

Miehillä on nyt ensi kaudeksi 10 sopimusta: kaksi maalivahtia, kolme puolustajaa ja viisi hyökkääjää.

– Sopimustilanne näyttää ihan hyvältä. On tärkeää, että saimme viime kauden ykkösketjun laitahyökkääjät Lempisen ja Kinnusen jatkamaan. Heidän ympärilleen on hyvä rakentaa.

– Lempinen on ollut pitkään joukkueen kantavia voimia. Hän on äärettömän hyvä kapteeni, joka ajattelee asioita monelta kantilta. Hän on fiksu kaveri, joka näyttää esimerkkiä treeneissä ja kaukalon ulkopuolella, ja on aina talkoissa mukana, Kaasalainen kehaisi.

Myös Pasi Rautio allekirjoitti tiistaina jatkosopimuksen maalivahtivalmentajan pestistä.