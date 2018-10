O2-Jyväskylä tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia kehittyä naissalibandyn huipulle – A-tyttöjen SM-sarjassa kova tavoite

Naisten salibandyn 1-divisioonan erikoisuuksiin tällä kaudella kuuluu O2-Jyväskylän ja O2JKL Akatemian kohtaamiset. Saman salibandyseuran eli O2-Jyväskylän alle kuuluvat naisjoukkueet taistelevat siis keskenään sarjapisteistä siinä missä muitakin kahdeksaa divarin joukkuetta vastaan.

Taktikoinnin salibandyliitto pyrkii ehkäisemään sillä, että keskinäiset mittelöt sijoittuvat kauden alkupäähän. O2:n molemmat naisjoukkueet aloittivat sarjakauden kohtaamalla toisensa syyskuun viimeisenä viikonloppuna; silloin O2-Jyväskylä oli akatemiajoukkuetta parempi lukemin 2-9. Uudemman kerran joukkueet ovat vastakkain tänä iltana Palokan koulukeskuksessa.

- Keskinäisessä ottelussa on isosisko vastaan pikkusisko -asetelma. Meidän tavoitteena on tehdä ykkösjoukkueen pelaaminen mahdollisimman vaikeaksi. Akatemiajoukkueelle tämä on hieno juttu, kun pelaajat pääsevät näkemään, missä sarjan kärki menee – on nimittäin ihme, jos O2-Jyväskylä ei 1. divarissa ole kahden parhaan joukossa kauden päättyessä, haastajana paikallisotteluun lähtevän akatemiajoukkueen päävalmentaja Kari Saukkonen tuumii.

Sarja-avauksen ja tämän illan matsin välissä molemmat joukkueet ovat pelanneet kaksi ottelua. Ykkösjoukkue O2-Jyväskylä on sarjakärjessä voitettuaan Mikkelissä Hatsinan 1-5 ja kotonaan hämeenlinnalaisen Steelersin 10-4. Akatemiajoukkue on kohdannut samat vastustajat, muttei ole vielä voittoa päässyt juhlimaan, sillä se hävisi Steelersille jatkoajan jälkeen 4-3 ja Hatsinalle 4-6.

- Akatemiajoukkueen valmistautuminen naisten divarikauteen oli todella lyhyt, sillä ensin etusijalla olivat A-tyttöjen SM-karsinnat. O2JKL Akatemian joukkueessa pelaa yhdeksän aikuisikäistä ja sitten kokoonpanoa aina täydennetään A-juniorijoukkueista niin, että saadaan kolme tai neljä kentällistä pelaajia, Saukkonen esittelee.

Kokoonpanot elävät ja ottelumäärät kasvavat

Naisten 1. divisioonassa 02-Jyväskylä on siis alkukauden perusteella selkeästi akatemiajoukkuettaan edellä, kuten homman pelaajaryhmien tavoitteita ja kokoonpanoja peilaamalla kuuluukin mennä. Ensi kaudella naisten salibandyliiga laajenee kymmenestä joukkueesta kahteen kahdeksan joukkueen lohkoon eli joukkuemäärä kasvaa kuudella. Viime kauden päätteeksi pääsarjasta pudonnut O2-Jyväskylä tavoittelee nopeaa nousua takaisin liigapeleihin.

Kaiken kaikkiaan salibandyseura O2-Jyväskylä tarjoaa tällä hetkellä rutkasti mahdollisuuksia aikuisten tasolla läpimurtoa havitteleville nuorille naispelaajille. Saukkonen valmentaa myös A-tyttöjen SM-sarjassa pelaavaa joukkuetta. Kaiken lisäksi seuralla on joukkue A-tyttöjen 1. divisioonassa

- A-tytöissä ensimmäinen tavoite oli SM-sarjaan yltäminen karsinnoista. Tällä kertaa paukut riittivät siihen, sillä viime kaudella tie tyssäsi jatkokarsintoihin. Nyt pelaajisto on asettanut SM-sarjassa tavoitteeksi viiden parhaan joukkoon yltämisen ja playoff-paikan. Valmennus tukee tätä kovaa tavoitetta. A-juniorisarja on arvaamaton, sillä monessa muussakin joukkueessa on pelaajia, jotka pelaavat myös aikuisten SM-sarjaa tai divaria. Kokoonpanot saattavat siis ottelusta toiseen elää todella paljon päällekkäisyyksistä johtuen, Saukkonen tietää.

Viime kaudella Saukkonen toimi naisten salibandyliigassa pelanneen joukkueen päävalmentajana, mutta nyt ykkösjoukkuetta luotsaa kaikille salibandyn ystäville tuttu persoona, Seppo Pulkkinen. Saukkonen vastaa akatemiatoiminnasta ja A-tytöistä. Hän näkee O2-Jyväskylän alati kehittyvän toiminnan olevan hienolla mallilla. Valmistuihan kesällä Killerille oma salibandykenttäkin eli Ampparipesä.

- Kokonaisuus on hyvällä mallilla, vaikka tyttöjä mahtuu enemmänkin mukaan. Nyt meillä on joukkueita niin, että pystymme tarjoamaan laajalla rintamalla kokemusta aikuisten sarjoista ja kovista peleistä. 15-20 A-juniorityttöä pääsee tällä kaudella pelaamaan myös aikuisten sarjaa. Yksittäisen pelaajan ottelumäärät voivat kuluvalla kaudella nousta sinne 35 pelin tienoille, Saukkonen laskee.

Naisten salibandyn ykkösdivisioonaa Palokan koulukeskuksessa: O2-Jyväskylä vastaan O2JKL Akatemia torstaina 11.10 kello 19.