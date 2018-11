O2-Jyväskylälläkin MM-edustajia: Pulkkinen käskee Australiaa, Wenning raataa Saksan paidassa

Salibandyn MM-kisojen jyväskyläläisosaaminen ei rajoitu vain Suomen Happee-taustaisiin pelaajiin. Nykyisin O2-Jyväskylän naisia valmentava Seppo Pulkkinen käskyttää kisoissa Australian joukkuetta, ja O2:n divarijoukkueessa pelaava Joel Wenning puolestaan taituroi Prahassa Saksan peliasussa.

– Mielenkiintoinen projekti tämä on ollut, vaikka aluksi epäilytti, miten tämä onnistuu Suomesta käsin. Nykyteknologia tekee tämän kuitenkin mahdolliseksi, Pulkkinen mietti.

On Pulkkinen sentään pelaajia myös nähnyt. Ennen Koreassa pidettyjä karsintoja joukkue leireili Singaporessa, ja kesällä Pulkkinen pistäytyi leirillä Australiassa.

– Arvioisin, että tämä joukkue pärjäisi Suomen divarissa hyvin ja haastaisi liigan heikompia joukkueita. Parempi joukkue on kuin aluksi ajattelin. Se on urheilullinen joukkue, joka ottaa hyvin vastaan treeniä. Maahockey-tausta näkyy siinä, että joukkueessa suurin osa on "rightin" pelaajia, Pulkkinen mainitsi.

– Kisoihin pääsy oli jo kova tavoite. Nyt kaikki sijat ylöspäin ovat plussaa, Pulkkinen myönsi realiteetit.

23-vuotias Wenning edusti Saksaa MM-areenalla jo neljä vuotta sitten.

– Isäni on saksalainen ja vuonna 2012 lähti käyntiin neuvottelut, että pelaisin Saksan joukkueessa. Suomessa taso on kuitenkin niin kova, että Suomen maajoukkueeseen minulla ei olisi mahdollisuuksia, Wenning taustoitti.

– 2014 olin MM-kisoissa mukana, mutta kaksi vuotta sitten kisat jäivät pienistä syistä väliin. Nyt olen ensimmäistä kertaa isossa roolissa, ja on mukava lähteä pelaamaan.

Saksa yllätti 2012 MM-kisoissa pääsemällä välieriin. Huipputulos ei kuitenkaan ole saanut lajia lentoon Saksassa.

– Laji on menossa parempaan suuntaan, mutta en tiedä, onko vauhti riittävä. Kyllä se on se viides sija, jota meidän on hyvä lähteä tavoittelemaan, Wenning arvioi.

Jyväskylään Forssan Suuppareiden kasvatin toivat opinnot.

– Opiskelen liikuntabiologiaa. Hyvin olen viihtynyt. Tämä on mukava opiskelukaupunki, jossa on hyvät liikuntamahdollisuudet. Salibandyn puolella pyrin divarin kärkipelaajien joukkoon. Mennään kohti MM-kotikisoja 2020 ja katsotaan, mihin O2:n kanssa päästään.

Salibandyn MM-kisat pelataan vuonna 2020 Suomessa. Saksan paidassakin ne voivat siis tuntua Wenningistä kotikisoilta.